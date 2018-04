Rivera afirma que «arribaran més independents» a les candidatures de Cs

El líder de Cs, Albert Rivera, ha assegurat que "arribaran més independents" a les candidatures de Cs per a les properes eleccions, com les municipals del proper any. Rivera ho ha dit durant la clausura de la trobada de comitès autonòmics del partit a San Lorenzo del Escorial i després que aquest divendres confirmés que ha proposat a l'exprimer ministre francès Manuel Valls ser l'alcaldable per Barcelona. "Davant del tàndem del desastre a Catalunya i Barcelona, de Puigdemont i Colau, imagineu que seria Cs amb gent com Valls davant del nacionalisme i el separatisme?", ha preguntat. Rivera ha reivindicat que el partit ha de buscar guanyar i que per fer-ho cal "obrir les portes al talent", motiu pel qual ha demanat als càrrecs del partit que ho entenguin i l'ajudin a crear "bones candidatures i ofertes guanyadores".

Rivera ha reivindicat que és necessari guanyar perquè "si no guanyes no governes i si no governes la transformació és molt més complicada". Per això ha dit que fa tanta falta la gent del partit com "gent bona de fora a qui s'han d'obrir les portes". "Obrirem les portes al talent, a les nostres llistes electorals i candidatures, arribaran més independents", ha asseverat.

Ha esperat que l'oferta feta a Valls fructifiqui i que es pugui seguir el mateix camí en altres ciutats espanyoles i poder incorporar també gent de la societat civil i conformar candidatures contra el populisme i el nacionalisme, que ha titllat com els principals riscos pera Europa actualment.

En línies generals, ha assegurat que Cs està "preparat per governar i transformar Espanya" i ha defensat que són el partit amb més democràcia interna i sense corrupció. Ha afegit que són els únics que han posat un "tallafocs" a la corrupció, fent referència a casos com els de Múrcia o Andalusia, assegurant que PSOE i PP mai han actuat així.



Carrega contra ETA

Com ja va fer aquest divendres, Rivera ha carregat contra el "comunicat trampa" que ETA va fer públic ahir, on ha assegurat que deia "mentides". "No permetrem que reinventin el retla de la història d'Espanya perquè sí que hi ha hagut vencedors i vençuts, gent que disparava i gent que perdia la vida", ha declarat.

Ha afegit que a l'Estat espanyol "ningú té privilegis per matar ningú" i que Cs treballarà per tal que els terroristes no tinguin privilegis penitenciaris sinó que "compleixin fins a l'últim dia de les seves penes". "Deixem clar qui ha guanyat batalla que és la democràcia espanyola i qui l'ha perdut, que són els terroristes", ha insistit.