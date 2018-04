El PPC proposa canviar l'11-S i els 'Segadors' per Sant Jordi i el 'Cant de la Senyera'

El PPC ha proposat aquest dilluns que la Diada Nacional de Catalunya sigui el dia de Sant Jordi i no l'Onze de Setembre, i que l'himne dels 'Segadors' sigui substituït pel 'Cant de la Senyera'. Segons el seu líder, Xavier García Albiol, i el líder del partit a Barcelona, Alberto Fernández Díaz, la jornada d'aquest dilluns representa millor tots els catalans i "no ha estat contaminada ni segrestada pels independentistes".

En declaracions a la premsa davant de la paradeta del partit a la Rambla Catalunya, Albiol ha dit que Sant Jordi "per sort encara representa tots els catalans" més enllà de la seva ideologia, ja que tothom expressa el seu sentiment "d'orgull i pertinença a la societat catalana".

Sobre la situació política actual, ha dit que repetir eleccions seria el pitjor que podria passar, perquè augmentarien els mesos "de paràlisi i bloqueig". "En cap país seriós, un sol individu bloqueja el funcionament normal de les institucions polítiques, com sí que passa sorprenentment a Catalunya amb Carles Puigdemont", ha dit, de qui ha dit que "ha perdut el rumb" i la societat no pot dependre d'ell.

El líder del partit a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, ha dit que durant el dia de Sant Jordi Catalunya i Barcelona mostren la seva "millor cara", la de la convivència, la cultura i la integració. "Cada dia hauria de ser Sant Jordi", ha dit, un dia en el qual, segons ell, tothom se sent cridat "a sumar i no dividir". Per això, creu que per a una millor "integració i convivència", el "veritable" dia de Catalunya hauria de ser el 23 d'abril i no l'11 de setembre, que ha descrit com un dia "d'exclusió, confrontació i revisionisme històric". Sobre els 'Segadors', ha dit que "recorden enfrontaments passats".

De fet ha dit que Sant Jordi no és un dia per "reobrir permanentment ferides", i per això ha instat els independentistes a "repensar-s'hi".

Per últim, sobre la possible candidatura de Manuel Valls a l'alcaldia de Barcelona per Cs, ha dit que el respecte i hi comparteix el model d'estat, però no el de societat, perquè l'exministre francès és socialista, i desconeix encara el seu model de ciutat per Barcelona. "No sé si ell el sap", ha conclòs. També ha instat a no fer electoralisme permanentment amb els comicis municipals, pels quals falta més d'un any.

Per la seva banda, la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, ha demanat als polítics independentistes que "pensin en els problemes reals dels catalans" i frenin la "divisió que pretenen en la societat". Per això, espera que el Parlament "decideixi d'una vegada per totes un govern viable, legal i que pensi en tots els ciutadans, que treballi perquè Catalunya torni a ser una terra d'oportunitats, igualtat, llibertat, pluralisme i que hi càpiga tothom, que no s'exclogui ningú pensi el que pensi, terra d'acollida, orgullosa de si mateixa i admirada a la resta d'Espanya". Sobre el dia de Sant Jordi ha dit que és reivindicatiu i de concòrdia i convivència.

Sobre la retirada de samarretes grogues a la Copa del Rei, ha dit que "quan es va a un partit, s'hi va a gaudir l'esportivitat dels dos equips que van a jugar la copa, sempre cal treballar en el respecte a l'altre, al que pensa diferent, també en l'esportivitat, perquè així se suma; si no hi ha respecte, s'aprofundeix la divisió".