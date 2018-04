18 hores al dia tancat a la cel·la durant un mes: el càstig a Sànchez per l'àudio del 21-D

Jordi Sànchez ha fet públic avui el càstig que li ha imposat Institucions Penitenciàries com a represàlia per l'àudio que va gravar per a un míting de campanya de JxCat amb motiu de les eleccions del passat 21-D. Concretament, l'expresident de l'ANC haurà de passar 18 hores al dia tancat a la seva cel·la durant un mes i serà traslladat de mòdul a la presó de Soto del Real on es troba reclús des de fa més de mig any.



A més, el diputat també tindrà prohibit comunicar-se per un període de sis mesos amb la seva companya de grup parlamentari Nuri Guillaume, que és qui va enregistrar la trucada.





El càstig per les meves paraules en la campanya del 21D, gravades per telèfon: (1) 6 mesos d'incomunicació amb @ISerNuri, (2) canvi de mòdul, (3) ara durant un mes 18 h diàries tancat a l'esquifida cel·la #llibertat pic.twitter.com/pRHl6qOWr6 — Jordi Sànchez (@jordialapreso) 24 de abril de 2018