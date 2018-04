El càrtel de Jalisco assassina tres estudiants a qui confon amb rivals

La Fiscalia de Mèxic ha confirmat aquest dilluns que els tres estudiants desapareguts a mitjans de març al municipi de Tonalá, a l'estat de Jalisco, van ser segrestats, assassinats i dissolts en àcid. Tot a punta a que els segrestadors creguessin que els joves pertanyien a un grup rival.

Les autoritats han informat que els estudiants, Javier Salomón, Marcos Francisco Ávalos i Jesús Daniel Díaz van ser executats per integrants del Càrtel Jalisco Nueva Generación (CJNG), segons ha recollit el diari local 'El Sol de Méjico'.

El fiscal general de Jalisco, Raúl Sánchez, ha assenyalat que els estudiants de cinematografia van ser vistos per última vegada en el municipi de Tonalá quan el vehicle en què viatjaven va patir una avaria. Posteriorment haurien estat segrestats per almenys sis persones, que els haurien torturat i assassinat. "Els estudiants van ser privats de la seva llibertat amb la finalitat de danyar-los. Després els seus cossos van ser dissolts en àcid perquè no quedés rastre d'ells", ha asseverat la Fiscalia en un comunicat recollit per l'agència de notícies Reuters.

Sánchez ha assenyalat que dues persones han estat detingudes per la seva presumpta vinculació al cas. La confusió dels nois amb traficants es va deure al fet que els estudiants estaven gravant en un habitatge que havia estat utilitzada per un grup rival del CJNG.