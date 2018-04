El Barça demana explicacions a govern i federació pel cas de les samarretes grogues

El Barça ha demanat explicacions per escrit al govern espanyol i a la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) per l'actuació policial a la final de la Copa del Rei amb la confiscació de samarretes, bufandes i xiulets de color groc. "En funció de la resposta que tinguem, estudiarem quines són les accions que hem de tirar endavant", ha avançat el portaveu del club, Josep Vives, a Rac1.

Igualment, des del club blaugrana neguen que el Barça estigués assabentat de la retirada d'elements grocs al Wanda Metropolitano. "És absolutament fals. Estem farts que ens manipulin d'aquesta manera", ha sentenciat Vives. "Hi va haver tres reunions per preparar el dispositiu de partit de la final de Copa. En l'última, presidida per la senyora Dancausa, es va dir que per seguretat s'aplicaria la llei", ha detallat el portaveu del club. "Ningú va posar sobre la taula si algú podria entrar a l'estadi amb una samarreta d'un color o un altre perquè això forma part d'un dret innegociable de les persones", ha insistit Vives.