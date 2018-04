JxCat es planteja aprovar el 3 de maig la reforma legal per investir Puigdemont

El grup parlamentari de Junts per Catalunya (JxCat) es planteja aprovar el 3 de maig la reforma de la llei de Presidència que ha de servir per intentar investir a distància el seu líder, Carles Puigdemont. Segons han apuntat a l'ACN fonts del grup independentista majoritari, si els terminis quadren i hi ha prou garanties, JxCat intentarà entrar al ple del dia 3 la votació de la reforma d'aquesta norma.

Dos elements determinaran si s'hi arribarà a temps: el lliurament del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, que hauria de produir-se com a molt tard el divendres 27 d'abril, i la durada del període d'esmenes posterior, que haurà de determinar la Mesa.

Fonts sobiranistes han admès que el pont de l'1 de maig dificulta el calendari, ja que una vegada s'obtingui el dictamen la Mesa hauria de reunir-se una primera vegada per obrir el període d'esmenes i determinar el termini -podria ser de tres dies o inferior-, al final del qual s'hauria de celebrar una segona reunió per admetre a tràmit les mateixes abans que el text es pogués elevar a ple.

Per a aquesta sessió del 3 de maig, la Junta de Portaveus sí que ha acordat que es debatin diverses propostes de resolució sobre renda garantida (Comuns i PSC-Units), respecte a valors europeus (JxCat), reivindicació de drets civils (ERC), la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (PPC), la participació de sindicats en mobilitzacions polítiques (Ciutadans) i els CDR (JxCat, ERC i CUP).