Ponderacions 2018: consulta el valor de cada assignatura de les PAU

Del 16 al 31 de maig estarà obert el període de matrícula per prendre part a les proves de selectivitat 2018. Si ets un estudiant de batxillerat que faràs les PAU per anar a la universitat el curs vinent, cal que tinguis en compte les ponderacions del 2018. Dins de la matrícula hauràs d'escollir les tres matèries que formaran la teva fase específica de les PAU, així que tria bé!

Què són les ponderacions?



Actualment, no totes les notes de selectivitat tenen el mateix valor. Les universitats tenen la potestat de decidir quines matèries valoren més per a cada un dels seus estudis. Per exemple, un estudiant que vulgui estudiar Filologia Catalana a la UB ha de tenir en compte que aquesta universitat, d'entre totes les notes de l'aspirant, donarà més pes a les de Grec, Llatí, Literatura Catalana i Literatura Castellana, per sobre, per exemple, de Dibuix Artístic o Història de l'Art.

Concretament, les assignatures que escull la universitat per a cada estudi es ponderen amb un 0.2 a la selectivitat. La resta, amb un 0.1 punts. Per això és tant important tenir present la taula de ponderacions 2018 a l'hora d'escollir de quines matèries presentar-se a la selectivitat 2018.

Cal tenir en compte que la fase específica de la selectivitat la formen com a màxim tres assignatures. Per calcular la nota d'admissió s'escolliran les dues qualificacions de les matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, donin les notes més altes.

Taula de ponderacions 2018



En el següent enllaç pots accedir a la taula de ponderacions 2018, amb totes les assignatures que les universitats ponderen amb 0.2 punts marcades amb groc. El format de l'arxiu és un PDF.

Universitats que gestionen la preinscripció a través de l'Oficina d'Accés a la Universitat

Universitat de Barcelona (UB)

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Universitat de Girona (UdG)

Universitat de Lleida (UdL)

Universitat Rovira i Virgili (URV)

Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC)



Per a totes elles cal accedir al següent enllaç: https://accesuniversitat.gencat.cat/

Universitats on es fa la preinscripció de forma directe al centre