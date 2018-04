Grossa de Sant Jordi 2018: dia i hora del sorteig extraordinari

Una plutja d'euros s'apropa. Ja tenima tocar la Grossa de Sant Jordi 2018, el sorteig extraordinari que organitza Loteria de Catalunya per segon any i que farà guanyar 100.000 euros a qui tingui cada un dels bitllets de 5 euros del primer premi. En aquest enllaç podràs comprovar la Grossa de Sant Jordi per saber si ets un dels afortunats.

Dia i hora de la Grossa de Sant Jordi 2018



El sorteig de la Grossa de Sant Jordi es farà el divendres 27 d'abril del 2018. A la venda s'han posat diferents sèries de 80.000 números, del 00.000 al 79.000. Cada bitllet té un preu de 5 euros, igual que la Grossa de Cap d'Any.

El Palau de Congressos de Girona cedirà la Sala Simfònica per acollir una gala conduïda pels periodistes de TV3 Lluís Marquina i Candela Figueras. La cadena pública catalana retransmetrà en directe la Grossa.

Els premis de la Grossa de Sant Jordi 2018



La Grossa de Sant Jordi 2018 té cinc grans premis:

1er premi: 20.000€ per euro jugat (100.000€ al bitllet de 5€)

2n premi: 6.500€ per euro jugat (32.500€ al bitllet de 5€)

3rt premi: 3.000€ per euro jugat (15.000€ al bitllet de 5€)

4rt premi: 1.000€ per euro jugat (5.000€ al bitllet de 5€)

5è premi: 500€ per euro jugat (2.500€ al bitllet de 5€)

A més, es repartiran premis especials per a les centenes (les tres primeres xifres), per a les terminacions i per al número anterior i posterior dels premis.

El 51393, la Grossa de Sant Jordi 2017



La Grossa de Sant Jordi va recaure en la seva primera edició, la del 2017, en el número 51.393. En total, el sorteig va repartir més de 5 milions d'euros en premis amb una primera edició que va servir per celebrar el 30 aniversari de Loteria de Catalunya. El Teatre de Blanes es va omplir de públic per assistir en directe al primer sorteig de la Grossa de Sant Jordi. Loteria de Catalunya var escollir aquesta localitat selvatana perquè és on va caure el primer premi de la Grossa de Cap d'Any del 2016.