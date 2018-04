El Congrés rebutja per 176 vots a 174 les esmenes a la totalitat dels pressupostos

El Congrés dels Diputats ha rebutjat aquest dijous per 176 vots en contra i 174 a favor les esmenes a la totalitat que el PSOE, Podem, ERC, PDeCAT, Compromís i Bildu havien presentat contra els pressupostos generals de l´Estat, que ara continuaran la seva tramitació a la cambra baixa fins les votacions finals que tindran lloc al debat del 21 al 24 de maig.

L´executiu espanyol ha obtingut el suport de Ciutadans, CC i del PNB, que aquest dijous ha advertit de nou al govern espanyol que acabarà votant "no" als comptes si manté el 155 després de la formació d´un nou Govern a Catalunya. El resultat de la votació -176 a 174- implica que un dels diputats dels grups parlamentaris que han presentat les esmenes ha votat –per error o expressament- a favor dels comptes de l´executiu espanyol, que sumava amb els seus aliats un màxim de 175 escons. Segons s'ha sabut posteriorment, el diputat ha estat l'únic representant de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, adscrit al Grup Socialista, que hauria pitjat el botó vermell contra les esmenes malgrat que el seu discurs de dimecres anava en el sentit contrari.

Els comptes de Montoro es debatran ara a comissió, on seran rebran milers d´esmenes parcials presentats per tots els grups, i finalment se sotmetran al criteri del ple abans d´anar a parar al Senat, on quedaran definitivament aprovades si no es produeix cap modificació.

El debat d´aquest dimecres i dijous ha culminat amb un acord entre el govern espanyol i el PNB mitjançant el qual l´executiu espanyol ha obtingut els cinc vots dels nacionalistes bascos, imprescindibles per superar la votació d´avui.

El PNB ha mantingut fins ara que no donaria suport als comptes de Rajoy si no s´aixecava el 155, i malgrat el suport d´aquest dijous el portaveu parlamentari dels nacionalistes bascos, Aitor Esteban, ha advertit que el seu vot final serà "no" si es manté la intervenció després de la formació d´un nou govern.

Rajoy agraeix els suports

L´acord implica que l´executiu espanyol actualitzarà les pensions d´acord amb l´IPC tan aquest 2018 com al 2019, i prorrogarà l´aplicació del factor d´estabilitat fins el 2023. A la sortida del debat el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, no ha contestat les preguntes sobre com es pagarà aquesta despesa.

El president espanyol ha destacat la "importància" d´aquest "primer pas", però ha recordat que "això no significa que haguem aprovat els pressupostos". En tot cas ha agraït el suport dels diputats que han rebutjat les esmenes, "una bona decisió per a Espanya".

Rajoy ha explicat que aquest divendres el govern espanyol presentarà el pla d´estabilitat que ha de portar a Europa, que preveu que es mantingui el creixement i la creació d´ocupació fins als 20 milions de persones treballant al 2020, a més del control del dèficit públic.

"Crec que amb el pla d´estabilitat que presentarem i aquest primer pas que hem fet avui podem afrontar l´economia en els pròxims anys amb un cert optimisme, malgrat que sense baixar la guàrdia".



Enfrontament Rivera-Montoro



La sessió d´aquest dijous també ha deixat un dur enfrontament entre el líder de Ciutadans, Albert Rivera, i el ministre d´Hisenda, Cristóbal Montoro. Rivera ha acusat Montoro d´ajudar els independentistes en assegurar que no hi va haver ni un euro públic per al referèndum.

El ministre de l´Interior, ha respost acusant Rivera de no tenir "principis" i ha afirmat que ell mai va dir que no s´hagués produït un "delicte de falsificació" per al finançament del referèndum de l´1-O.



L´error de Quevedo



Malgrat que aquest dimecres va fer un disculs alineat amb les tesis del PSOE i contrari als pressupostos generals de l´Estat, el diputat de Nueva Canarias Pedro Quevedo ha donat suport als comptes de Rajoy. Segons ha afirmat després en declaracions als passadissos del Congrés ha estat perquè –en una broma- el diputat del costat ha pitjar per ell el botó.