Una dona catalana mor per una ferida de banya als 'toros ensogaos' de Beas, a Jaén

Una dona de 59 anys d'edat, nascuda a Barcelona, domiciliada a Girona i que eventualment residia en el municipi de Beas de Segura (Jaén), ha perdut la vida aquest dimecres en aquesta localitat després de resultar ferida per una banya durant la celebració del festeig dels tradicionals 'toros ensogaos', que se celebren fins el 25 d'abril.

Segons han indicat a Europa Press fonts de la Guàrdia Civil, la dona es trobava al recinte taurí i la mort ha estat a conseqüència de ferida per la baña en ser agafada en les proximitats d'una barrera.

Pel que sembla, la morta es dirigia a una barrera per sortir del recinte, ja que la roba que portava no era l'apropiada per participar activament als tancaments, per la qual cosa la hipòtesi que maneja la policía és que es trobava travessant el recinte taurí.