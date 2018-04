Rivera diu que a Catalunya hi ha «famílies assetjades per comandos separatistes»

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha acusat aquest dijous el ministre d´Hisenda, Cristóbal Montoro, d´ajudar els independentistes per defensar que no es va destinar ni un euro públic al referèndum d´autodeterminació. Durant el seu torn de paraula al debat de les esmenes a la totalitat dels pressupostos, Rivera ha afirmat que la "batalla" de Montoro amb la Guàrdia Civil i Llarena i les seves "contradiccions que mostren en públic" només "enforteixen" els independentistes.

"Senyor Montoro, vostè està essent el principal argument de Puigdemont i Junqueras per dir que no hi ha hagut malversació", ha afirmat Rivera, que ha acusat el ministre de fer aquestes manifestacions per no reconèixer que "els han enganyat". "No pot ser que per defensar-se com a ministre estigui perjudicant els interessos d´Espanya". Segons Rivera, o "algú menteix" o "a algú se li ha escapat alguna cosa".

Rivera també ha carregat durament contra l´independentisme, que ha protagonitzat un "intent de cop d´Estat", ha "arruïnat la vida política catalana" i "haurien d´estar demanant perdó als milers de lloc de treball, a tot el sector turístic, a les famílies assetjades per comandos separatistes, fills de guàrdies civils" perquè "ningú ha fet més mal a Catalunya que vostès".

En aquest marc ha demanat als partits independentistes que "formin un govern democràtic" que "respecti els milers de famílies que discrepem del separatisme" perquè "vostès no poden anar rodejant, assenyalant i pintant les cases dels que defensen la democràcia" i "espero que condemnin aquests comandos, i no els emparin". En tot cas ha advertit que Ciutadans "prendrà bona nota d´això perquè si algun dia ens toca governar davant el nacionalisme ni mig pam".

Tot plegat en una intervenció on ha reivindicat l´autoria d´uns "pressupostos taronja" que tenen com a objectiu aconseguir "l´estabilitat política i financera" davant el "colpisme" a Catalunya. "Els pressupostos que aprovarem avui beneficien 13 milions de persones de la classe treballadora", ha dit Rivera, que ha afirmat que el seu grup "ha aconseguit que les pensions pugin", sense fer referència a l´acord assolit entre el PP i el PNB per a un augment de les pensions d´acord a l´IPC els anys 2018 i 2019.

Segons el líder de Ciutadans, els pressupostos donen estabilitat a l´Estat davant el "desafiament separatista" dels que volen "trencar la igualtat". En aquest sentit ha preguntat al PSOE "perquè vota amb ERC o Bildu" en contra dels pressupostos. "Espanya no mereix tornar a Zapatero i a les polítiques del PSOE", ha afirmat, abans de reivindicar "l´estabilitat política".