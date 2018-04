DIRECTE | Segueix el sorteig de la Grossa de Sant Jordi

Aquest divendres, 27 d'abil, segueix en directe la Grossa de Sant Jordi 2018 a Regió7. En aquest article podràs conèixer al moment els números premiats i saber si ets un dels afortunats del sorteig extraordinari. S'apropa una pluja d'euros i és que enguany, en la segona edició de la Grossa de Sant Jordi, pots guanyar 100.000 euros per cada un dels bitllets de 5 euros del primer premi. En total es repartirà més de 6 milions d'euros en premis.

A quina hora és el sorteig de la Grossa de Sant Jordi?



El sorteig de la Grossa de Sant Jordi començarà a la 1 del migdia. L'Auditori de Girona ha estat l'espai escollit per acollir una gala que conduiran els periodistes de TV3 Lluís Marquina i Candela Figueras. La cadena pública catalana retransmetrà en directe la Grossa i en aquest article, Regió7 també t'explicarà al moment els números premiats.

Llistat de premis de la Grossa de Sant Jordi 2018



La Grossa de Sant Jordi 2018 té cinc grans premis:

1er premi: 20.000€ per euro jugat (100.000€ al bitllet de 5€)

20.000€ per euro jugat (100.000€ al bitllet de 5€) 2n premi: 6.500€ per euro jugat (32.500€ al bitllet de 5€)

6.500€ per euro jugat (32.500€ al bitllet de 5€) 3rt premi: 3.000€ per euro jugat (15.000€ al bitllet de 5€)

3.000€ per euro jugat (15.000€ al bitllet de 5€) 4rt premi: 1.000€ per euro jugat (5.000€ al bitllet de 5€)

1.000€ per euro jugat (5.000€ al bitllet de 5€) 5è premi: 500€ per euro jugat (2.500€ al bitllet de 5€)

A més, es repartiran premis especials per a les centenes (les tres primeres xifres), per a les terminacions i per al número anterior i posterior dels premis.

Operaris muntaven ahir el bombo del sorteig de la Grossa de Sant Jordi 2018

Fins quan es pot cobrar un premi de la Grossa de Sant Jordi?



Els premis es podran cobrar durant els 90 dies després de la data del sorteig, és a dir, fins al 26 de juliol, a la seu de Loteria de Catalunya, a la Gran Via 639, de Barcelona. Els números que s'hagin adquirit per Internet es cobraran automàticament al compte des d'on es van adquirir els bitllets.

Els premis també es pagaran als més de 2.100 punts de venda habituals (estancs, llibreries, quioscs o bars) que actualment comercialitzen la resta de productes de Loteria de Catalunya i als establiments dels supermercats Bon Preu que tinguin instal·lat el terminal.

Per cobrar els premis s'haurà de presentar el bitllet original de la Grossa de Sant Jordi 2018.

El 51393, la Grossa del Sant Jordi passat



La Grossa de Sant Jordi va recaure en la seva primera edició, la del 2017, en el número 51.393. En total, el sorteig va repartir més de 5 milions d'euros en premis amb una primera edició que va servir per celebrar el 30 aniversari de Loteria de Catalunya. El Teatre de Blanes es va omplir de públic per assistir en directe al primer sorteig de la Grossa de Sant Jordi. Loteria de Catalunya var escollir aquesta localitat selvatana perquè és on va caure el primer premi de la Grossa de Cap d'Any del 2016.