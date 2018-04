Igualada surt al carrer per protestar contra les agressions sexistes

Igualada surt al carrer per protestar contra les agressions sexistes anoia feminista

Moltes ciutats es van sumar a la crida de les entitats feministes i altres col·lectius socials per protestar, arreu de l'Estat, contra la sentència i les agressions sexistes. Igualada també va ser un dels municipis on centenars de persones van sortir al carrer per clamar contra «el patriarcat» i fer costat a la víctima de l'agressió de La Manada. Els manifestants es van reunir als jutjats anoiencs i es van desplaçar fins a la plaça de l'Ajuntament.