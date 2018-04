Investiguen dos urbans de Barcelona per quedar-se 4.000 euros en efectiu de dos ciutadans xinesos

Un jutjat de Barcelona investiga dos guàrdies urbans per haver-se quedat presumptament 4.000 euros d'una parella de ciutadans xinesos el passat mes de febrer a Barcelona. El cas va ser denunciat pels dos afectats, però es va arxivar inicialment perquè es desconeixien els autors. Finalment, però, se'ls va poder identificar, la Unitat de Deontologia i Afers Interns (UDAI) del cos els va obrir un expedient sancionador i va demanar que es reobrís la investigació judicial.

Segons ha avançat 'La Vanguardia' i han confirmat fonts properes al cas, un home i una dona d'origen xinès van denunciar a la policia que cap a les 4 de la tarda del 7 de febrer havien quedat en un banc de la Rambla Guipúscoa proper a la parada de Metro de Bac de Roda, al barri de Sant Martí de Provençals. L'home i la dona, que no es coneixien de res, havien contactat a través d'una popular aplicació per mòbils similar al Whatsapp molt utilitzada entre la comunitat xinesa per intercanviar euros per iuans, la moneda del seu país. La dona s'havia desplaçat expressament des de Madrid per lliurar en metàl·lic 4.000 euros a l'home, que immediatament li va fer una transferència bancària.

Mentre l'home comptava els diners del sobre, es va apropar una parella de policies que havien baixat d'un cotxe. Els van demanar explicacions, però els dos xinesos no entenen el castellà. Els agents li van fer firmar un paper a la dona i es van endur els diners, segons la versió dels afectats.

Els dos xinesos van anar a la comissaria de la policia espanyola que hi ha ben a prop, que els va derivar als Mossos d'Esquadra. Després de la denúncia i les primeres investigacions, la policia catalana els va informar que cap patrulla seva havia requisat els diners. El Jutjat d'Instrucció número 12 va arxivar la causa perquè es desconeixien els autors, ja que les suposades víctimes no sabien aclarir si els agents eren mossos o guàrdies urbans.

Però gràcies a les gravacions de comerços propers, es va poder identificar el cos policial, i la UDAI va obrir una investigació per localitzar la patrulla actuant. Fa un mes aproximadament agents de la UDAI van arrestar els dos policies sospitosos, de la comissaria del districte de Sant Martí. Un d'ells es va negar a declarar i l'altre va assegurar que no els havien sostret diners. Van quedar en llibertat, sense suspensió de sou ni feina, però un d'ells està de baixa des d'aleshores. Properament seran citats a declarar al jutjat.