Lesmes lamenta que càrrecs públics hagin fet crítiques que «desqualifiquen» els jutges de 'La Manada'

El president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, ha emès un comunicat per defensar els magistrats que han dictat la sentència de 'La Manada' i ha dit que han «valorat minuciosament» els fets i les proves aportades. A més, recorda que la decisió es pot recórrer si hi ha «discrepàncies» sobre la qualificació dels fets. A més, lamenta que hi hagi hagut persones amb responsabilitat pública que hagin fet crítiques que «desqualifiquen» els jutges. Segons Lesmes, que les crítiques vinguin de responsables públics «compromet greument la confiança» que els ciutadans han de tenir en la justícia. «Vull recordar que els jutges i els magistrats són el principal baluard per a la protecció i defensa de les víctimes», manifestat. Aquest mateix divendres, el govern espanyol ha avançat que estudiarà canvis en el codi penal pel que fa a la tipificació dels delictes contra la llibertat sexual.

La sentència de 'La Manada' continua generant comentaris de tot tipus. Aquesta tarda, qui ha volgut sortir al pas d'algunes crítiques per les condemnes als cinc joves que van agredir sexualment una noia de 18 anys durant els Sant Fermines del 2016 ha estat màxim responsable del poder judicial.

Lesmes recorda que «es possibles discrepàncies» que puguin existir sobre la qualificació jurídica dels fets (els joves han estat condemnats per abusos sexuals i no per agressió sexual, com sol·licitava la fiscalia) es poden vehicular a través dels recursos. La decisió de l'Audiència Nacional de Navarra –que ha condemnat els cinc joves a 9 anys- es pot recórrer primer davant el Tribunal Superior de Justícia de Navarra i, posteriorment, davant el Suprem. La Fiscalia de Navarra ja ha anunciat el recurs. Inicialment, havia sol·licitat 22 anys per a cadascun dels acusat.

El president del CGPJ reconeix que les decisions judicials estan sotmeses «sense cap dubte a la crítica pública» i que respecten la llibertat d'expressió. Ara bé, no evita mostrar el seu malestar per les crítiques que ha rebut la decisió del tribunal i que provenen de persones amb responsabilitat pública. Lesmes entén que aquests comentaris no fan altre cosa que «comprometre greument» la confiança que els ciutadans tenen en el poder judicial.

En el comunicat, recorda que la Constitució és la que estableix una justícia impartida per jutges i magistrats «professionals, independents i imparcials». A més, diu que són ells els que suposen «el baluard més important per a la protecció i defensa de totes les víctimes».