Jutges i fiscals rebutgen la «intromissió» de Català i els atacs polítics a la sentència de 'La Manada'

Les associacions de jutges i fiscals han reaccionat a l'ampli rebuig que ha provocat la sentència de condemna als cinc membres e La Manada.

L'associació de Jutgesses i Jutges per la Democràcia (JJPD) ha reclamat aquest dissabte, a través d'un comunicat, la dimissió del ministre de Justícia, Rafael Català, per les seves "inadmissibles" declaracions del divendres, en les quals va suggerir al Consell General del Poder Judicial que actués disciplinàriament contra el magistrat que va firmar el vot particular en el qual demanava l'absolució dels cinc condemnats.

Per la seva banda, l'Associació de Fiscals ha exigit "tot el respecte" a les resolucions judicials, "encara que no les comparteixin". A més, ha lamentat "la intromissió en la tasca jurisdiccional de representants polítics i institucionals", en especial la del ministre de Justícia.

Unes 35.000 persones s'han manifestat a Pamplona aquest dissabte per protestar contra la sentència de La Manada. La marxa, convocada pel moviment feminista, ha començat davant de l'Audiència Provincial, que han qualificat de "palau de la injustícia". La manifestació ha estat encapçalada per una pancarta amb el lema: "No és abús, és agressió. Nosaltres et creiem."