El TC admet a tràmit el recurs de l'Estat i suspèn la llei catalana que garanteix l'accés sanitari universal

El TC ha admès a tràmit el recurs de l'Estat contra la llei catalana que garanteix l'accés sanitari universal, tal com publica el BOE aquest dissabte. Com que el president del Govern va invocar l'article 161.2 de la Constitució, l'alt tribunal suspèn la vigència i l'aplicació dels articles impugnats de la normativa, a l'espera que hi hagi una sentència definitiva. Aprovada pel Parlament de Catalunya el juny de l'any passat, la llei estableix que totes les persones residents a Catalunya tenen dret a l'assistència sanitària amb càrrec als fons públics mitjançant el Servei Català de la Salut (CatSalut) i que la forma d'acreditar-ho és l'empadronament. El Tribunal Constitucional ja va declarar inconstitucional la llei del País Valencià que tenia la mateixa finalitat i permetia l'accés sanitari universal als immigrants en situació irregular.