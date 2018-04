Rivera creu que la «covardia» de Rajoy «impedeix vèncer el nacionalisme»

El president de Cs, Albert Rivera, ha aprofitat que el diari El Mundo publicava aquest dijous un article on es fan públics els noms i les fotografies dels nou mestres de Sant Andreu de la Barca investigats per com van tractar l'1-O a les aules, per carregar contra l'executiu espanyol de Mariano Rajoy.





Los maestros separatistas que señalaron públicamente a hijos de @guardiacivil en Cataluña. La fiscalía les investiga por delitos de odio, pero el Gobierno de España dice que no les abrirá expediente. Con cobardía nunca se vence al nacionalismo. https://t.co/LOaSxV36El — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 29 d´abril de 2018

Per a Rivera, que la Fiscalia investigui els mestres «per delictes d'odi, però el govern d'Espanya digui que no els obrirà expedient» és una mala estratègia. «Amb covardia mai es venç al nacionalisme», ha apuntat en una piulada, enllaçant l'article i dient que hi apareixen «els mestres separatistes que van assenyalar públicament a fills de guàrdies civils a Catalunya ».El seu tuit ha provocat multitud de respostes a la xarxa, acusant-lo d'assenyalar mestres que no han estat condemnats. A més, alguns dels usuaris comparaven la facilitat amb la que critica quan una pintada assenyala la casa d'un polític i com ara ell podia contribuir a fer el mateix amb uns mestres, els noms i les fotos dels quals apareixen a l'article.