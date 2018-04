La víctima de La Manada anuncia que també recorrerà la polèmica sentència

La víctima de La Manada també recorrerà la sentència que ha condemnat a nou anys de presó cinc joves per un delicte d'abús sexual en els Sanfermines del 2016.

«L'hem convençuda perquè recorregués», va afirmar l'advocat Carlos Bacaicoa, que representa la jove al costat de l'advocat Miguel Ángel Morán. «Tal com s'ha posat el carrer, es veuria molt rar que no recorreguéssim la sentència», va explicar Bacaicoa. L'advocat no veu necessari un canvi del Codi Penal i considera que la sentència respon a «una interpretació dels jutges».

Per la seva part, la Fiscalia va anunciar aquest divendres la decisió de recórrer en apel·lació per «infracció de llei» davant la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Navarra (TSJN) la sentència que condemna els cinc integrants de La Manada.

El ministeri fiscal, que presentarà el seu recurs contra la sentència els pròxims dies, manté la seva consideració inicial que «els fets són constitutius d'un delicte d'agressió sexual (violació) i no només d'abús sexual».

També les associacions de jutges i fiscals van reaccionar a l'ampli rebuig que ha provocat la sentència de condemna als cinc membres de La Manada. L'associació de Jutgesses i Jutges per la Democràcia (JJPD) va reclamar la dimissió del ministre de Justícia, Rafael Catalá, per les seves «inadmissibles» declaracions del divendres, quan va suggerir al Consell General del Poder Judicial que actués disciplinàriament contra el magistrat que va firmar el vot particular en què demanava l'absolució dels cinc condemnats.

D'altra banda, l'Associació de Fiscals va exigir «tot el respecte» a les resolucions judicials, «tot i que no les comparteixin». A més, va lamentar «la intromissió en la tasca jurisdiccional de representants polítics i institucionals».

Per la seva part, l'associació de jutges Àgora Judicial va defensar, a través d'un comunicat, les «múltiples manifestacions d'indignació i rebuig» que ha provocat la sentència de La Manada. L'entitat va assegurar que «aquestes manifestacions», emparades en el dret a la llibertat d'expressió i el dret fonamental a l'efectiva igualtat entre homes i dones, «no són mereixedores de la més mínima desconsideració i menys de rebuig, sota el pretext de suposar que minen la confiança dels ciutadans en el Poder Judicial».

Testimonis a la xarxa



Milers de dones de diferents àmbits expliquen des d'ahir a Twitter els casos d'agressió sexual que han viscut, fet que ha convertit en tendència mundial l'etiqueta #cuéntalo, una iniciativa de la periodista catalana Cristina Fallarás.

«He arrencat el dia proposant el #cuéntalo perquè crec que gairebé totes hem patit algun tipus d'agressió sexual», escrivia divendres Fallarás, unes hores després que la sentència que ha condemnat els cinc membres de La Manada per abús sexual i no per agressió sexual suscités mobilitzacions de protesta a tot Espanya.

Dones anònimes, però també de l'àmbit públic, entre elles periodistes, escriptores i polítiques, es van anar sumant amb les seves històries o comentaris a la iniciativa, entre les quals representants de Podemos, com Irene Montero i Teresa Rodríguez, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

«Ens passa a totes»



«Sentir por en tornar a casa a la nit: fingir parlar per telèfon o demanar a una amiga que no pengi fins a entrar al portal, córrer nerviosa els últims metres amb la clau preparada. Ens passa a totes, ara ho vivim en comú. No estem soles», va compartir la portaveu d'Units Podem al Congrés, Irene Montero.