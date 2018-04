Associacions de jutges i fiscals demanen la dimissió de Catalá

Set associacions de jutges i fiscals espanyoles han fet públic aquest dilluns un comunicat conjunt on demanen la dimissió del ministre de Justícia, Rafael Catalá, pel contingut de les manifestacions que ha fet durant una entrevista a 'Herrera en COPE' on ha afirmat que "tothom sap" que el magistrat que va emetre un vot particular a la sentència de 'La Manada' té "algun problema i una situació singular", i on ha assegurat que el magistrat té "alguns expedients oberts" per part del CGPJ, organisme hauria d'haver actuat "disciplinàriament".

L'Associació Professional de la Magistratura, l'Associació de Jutges Francisco de Vitoria, l'Associació de Jutges i Jutgesses per la Democràcia, l'Associació de Jutges Fòrum Judicial Independent, l'Associació de Fiscals, la Unió Progressista de Fiscals i l'Associació Professional Independent de Fiscals asseguren al seu comunicat que les manifestacions del ministre són "una temeritat per part de qui exerceix com a ministre de Justícia". "Avui és pel judici de 'La Manada', però demà pot ser-ho per qualsevol actuació que no sigui del gust del ministre o del seu govern", diuen. Consideren que ens trobem davant un "autèntic perill" per "l'ús de les resolucions judicials per part de l'Executiu i la confusió intencionada d'interessos electorals amb la que hauria de ser la seva tasca com a membre d'un Poder de l'Estat, que és respectar i vetllar pel funcionament de les institucions".

Les set associacions critiquen que amb les seves manifestacions, Catalá hagi "sembrat públicament dubtes sobre la capacitat i condició" del magistrat que va emetre el vot particular, Ricardo González, i condemnen "la intromissió de l'Executiu a les tasques que corresponen exclusivament al Consell General del Poder Judicial", com –recorden- "la tutel·la o l'impuls de la tasca disciplinària".

El mateix CGPJ també ha fet públic una breu resposta sobre les manifestacions del ministre pn ha afirmat que el jutge que va emetre el vot particular no té cap expedient disciplinari obert "en els últims quatre anys". "En l'actual mandat del CGPJ no s'ha incoat cap expedient disciplinari contra ell", ha confirmat fonts del poder judicial, i "si haguessin existit actuacions disciplinàries anteriors al llarg dels seus 32 anys de carrera, els antecedents estarien cancel·lats segons es disposa a l'article 427 de la Llei Orgànica del Poder Judicial". En declaracions a la Sexta, el vocal del CGPJ Juan Manuel Fernández ha assegurat que no hi havia "cap motiu" per actuar contra aquest jutge del cas 'La Manada'.