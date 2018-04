La marxa «Kms per la llibertat» arriba a Estremera i Soto del Real en solidaritat als presos independentistes

La marxa "Kms per la llibertat" que va sortir del Parlament de Catalunya aquest divendres ha arribat aquest dilluns quan passaven pocs minuts de les vuit del matí a les presons d´Estremera i Soto del Real per reivindicar l´alliberament dels presos independentistes, i ho farà a la tarda a Alcalá-Meco. La marxa per relleus ha fet de moment 760 kilòmetres (acabaran essent 840) i hi han participat 260 corredors.

Una de les impulsores, Anna Vilà, ha explicat que la marxa "pretén mostrar la duresa del càstig i la distància que separa els presos de les seves famílies" i ha recordat que durant el trajecte els participants han rebut solidaritat per part de diverses persones i entitats, molt important -ha destacat- per la duresa de la cursa. En arribar a Estremera han lliurat un llibre amb escrits que "pretén dir als presos que no estan sols, que els recordem, que no defallirem i que mantindrem aquesta causa viva fins al seu alliberament".

Hi ha estat presents el coordinador de la defensa Francesc Homs i les diputades d´ERC al Congrés Ester Capella i Teresa Jordà. Capella ha afirmat que la marxa porta a les presons "la defensa dels drets i llibertats" i la denúncia pel fet que hi ha unes persones "injustament empresonades". "La ciutadania de Catalunya no es rendeix", ha dit, perquè "majoritàriament se sent interpel·lada en la defensa dels drets i les llibertats públiques".

El coordinador de les defenses Francesc Homs ha recordat que els presos agraeixen moltíssim mostres de solidaritat en un moment en què "la llibertat està en qüestió". "Aquesta denúncia, aquest testimoni, que agraïm moltíssim, expressa una determinació del poble de Catalunya i de molta altra gent d´estar a favor de la llibertat".