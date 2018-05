Manifestació 1 de maig a Barcelona: L'horari i el recorregut de la marxa

Assolir la igualtat de gènere, un sistema de pensions digne i millores salarials són les principals reivindicacions sindicals d'aquest 1 de maig, Dia Internacional del Treball. Els sindicats majoritaris a Catalunya, CCOO i UGT, criden a la participació aquest dimarts sota el lema 'Ara ens toca a nosaltres'. Convoquen manifestacions al matí a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Tortosa i Igualada. També al matí demana sortir als carrers de la capital catalana i de Tortosa, el tercer sindicat de Catalunya, la USOC, amb el lema 'Lluitem pel creixement dels salaris i les pensions'. A més, la CGT també ha convocat protestes a 14 poblacions catalanes. D'altra banda, la plataforma Alcem-nos, impulsada per l'ANC, el nucli promotor d'Universitats per la República i la Intersindical-CSC, entre d'altres, anima a sortir a la tarda en favor de "la República dels drets socials".

La principal manifestació unitària de CCOO i UGT s'iniciarà a Barcelona, a la Ronda de Sant Pere amb Passeig de Gràcia, a les 11:30h. Baixarà per Via Laietana fins a la plaça de la Catedral. La marxa unitària a la resta de municipis s'iniciarà a les dotze del migdia. A Girona, a la Plaça Independència i farà el recorregut fins a la Plaça del Vi. A Tarragona la protesta arrencarà a la Plaça Imperial Tarraco fins al Balcó del Mediterrani. A Lleida iniciarà el seu recorregut a la Plaça del Treball fins a la Rambla de Ferran i a Tortosa la mobilització començarà a la Plaça del Carrilet i seguirà fins a la Plaça de l'Ajuntament.

Els secretaris generals de CCOO i UGT, Javier Pacheco i Camil Ros, han demanat participació el Dia Internacional del Treball amb "més raó que mai" i han reivindicat el debat sobre els drets socials: "Totes les mobilitzacions són compatibles". Els debats Catalunya-Espanya i sobre els drets i llibertats no han de "tapar" les reivindicacions laborals, han afirmat. Esperen que aquest 1 de maig sigui un "punt d'inflexió" i no descarten que sigui el preludi d'una escalada de mobilitzacions.

D'altra banda, han posat en valor l'impuls de les reivindicacions per la igualtat i les pensions, en especial la mobilització multitudinària del Dia Internacional de la Dona, el 8 de març. A més, a la manifestació de Barcelona, una pancarta amb el lema 'No és abús, és violació' i #Noesno anirà davant de la pancarta principal.

La USOC convoca a les 11:30h a la plaça Universitat de Barcelona. La manifestació començarà a les 12h i baixarà des de carrer Pelai per la Rambla i fins a la plaça de les Caramelles, al Raval. La principal reivindicació és que la recuperació econòmica es traslladi a les classes treballadores. D'altra banda, la manifestació de la CGT a la capital catalana serà a les 12h a Jardinets de Gràcia. El lema d'enguany és 'Som força creixent'. El sindicat minoritari també convoca a Badalona, Berga, Girona, Igualada, Lleida, Manresa, Mataró, Mollet del Vallès, Sabadell, Tarragona, Tortosa i Vilanova i la Geltrú. Per la seva banda, la IAC convoca "contra la precarietat i la repressió" a les 18h a plaça Universitat de Barcelona. També a altres ciutats com Granollers, Igualada, Mataró, Girona, Tarragona i Tortosa.



Per "la República dels drets socials"

L'Assemblea Nacional de Catalunya fa una crida a manifestar-se a la tarda "en favor de la República dels drets socials". La manifestació està convocada a les 17:30h a la plaça Urquinaona de Barcelona, amb la previsió que baixi per Via Laietana fins arribar al punt final del recorregut, a la plaça Sant Jaume. A través de la plataforma Alcem-nos pretenen agrupar el màxim nombre d'organitzacions sociolaborals per "deixar clar que sense República catalana no hi ha drets socials ni avenç social possible".

A parer dels impulsors, aquesta opinió queda demostrada amb les "contínues retallades, sentències i prohibicions" contra lleis aprovades pel Parlament, com ara la Llei d'emergència social i pobresa energètica, la Llei contra els desnonaments, la Llei d'igualtat entre homes i dones o la Llei d'impostos als habitatges buits, entre d'altres.