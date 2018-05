Nou escorcoll a la Generalitat: la Guàrdia Civil busca dades del web del referèndum

Agents de la Guàrdia Civil van entrar divendres a les dependències de la Generalitat per buscar documentació que pugui acreditar la malversació de fons públics per organitzar el referèndum de l'1-O, segons ha desvetllat TV3 aquest dimarts. Concretament, apunta la cadena, l'escorcoll va tenir lloc a les oficines de Presidència, on agents de paisà van demanar dades relacionades amb el web referèndum.cat.

Entre els documents obtinguts, hi hauria informació sobre el registre del domini, realitzat durant el mandat de Pasqual Maragall, el 2006.