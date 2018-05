Vuit notícies que si has estat de pont t'has perdut

L'estelada del Collbaix dura menys de 24 hores dempeus

Després que voluntaris del Centre Excursionista de la Comarca del Bages (CECB) tornessin a restituir aquest diumenge l'estelada del cim del Collbaix, aquesta vegada ha durat dempeus menys de 24 hores. Durant la nit de diumenge a dilluns, uns desconeguts han tornat a tombar el pal de la bandera. És l'enéssima acció que grups espanyolistes cometen contra l'estelada del carismàtic cim bagenc.

Set mil mans porten els presos a Montserrat

Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Anna Gabriel, Marta Rovira, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart... els setze polítics i líders independentistes que actualment són a la presó o a l'estranger van pujar dissabte simbòlicament fins a dalt del Cavall Bernat, a Montserrat. No ho van poder fer ells directament, per raons òbvies, però, en el seu lloc, ho van fer els seus retrats, que van ser transportats, de mà en mà, per més de 3.500 persones, que van formar una cadena humana des de Coll-bató fins al carismàtic cim.

Detingut a Manresa per proferir insults xenòfobs i causar aldarulls en locals d'oci

La Policia Local de Manresa va detenir aquest diumenge a la tarda un home de 36 anys acusat d'adreçar insults xenòfobs a diverses persones d'origen estranyer i d'haver causat aldarulls en almenys tres locals d'oci del nucli antic. L'home, a més, va intentar agredir els agents i va causar destrosses a l'hospital.

Condueix 10 km en sentit contrari per l'AP-7 fins a accidentar-se mortalment

Una jove de 24 anys va morir aquest diumenge a la nit en una col·lisió entre dos turisme a l'AP-7, al seu pas per Sarrià de Ter (Gironès), segons ha informat el Servei Català de Trànsit. La noia, veïna de Santa Coloma de Farners, va conduir 10 quilòmetres en direcció contrària des del peatge de Fornells de la Selva fins a estampar-se contra un vehicle que circulava correctament i en el qual viatjaven dues persones.

L'ICL Manresa fa fora Aleix Duran sis dies abans de l'inici dels play-off

Cop de timó dràstic i inesperat de l'ICL Manresa a les portes dels play-off, que comencen el proper divendres amb la visita del Leyma Corunya al Nou Congost. Un partit que ja no dirigirà des de la banqueta local Aleix Duran. L'entrenador egarenc va ser destituït dissabte, amb prou feines 20 hores després de perdre amb el Força Lleida (68-74) en el darrer partit de la lliga regular.

Diego Ocampo, nou entrenador de l'ICL Manresa

L'ICL Manresa ja tenia l'endemà substitut per al destituït Aleix Duran. Es tracta de Diego Ocampo, tècnic gallec que el febrer passat va ser tallat pel Joventut de Badalona. L'entrenador va arribar dilluns al Nou Congost per començar a preparar els playoffs, que el Manresa obre divendres, contra el Corunya.

Talegón sedueix a Manresa amb la seva visió «a l'espanyola» de la República

Va venir convidada per l'ANC a Manresa a parlar de «La República catalana vista des d'Espanya» i no va sortir del guió. A Bea Talegón (Madrid, 1983) no li va caldre més per conquistar les prop de tres-centes persones que la van escoltar atentament durant hora i mitja, dissabte, al barri de la Sagrada Família.

Pinten la casa d'una dona de 80 anys que havia penjat un cartell pels «presos polítics»

Sati Antón, una dona de 80 anys veïna del carrer de Sant Joan de Manresa, es va llevar diumenge amb un sobresalt que encara no s'ha tret de sobre. Uns desconeguts van empastifar de pintura blanca dues finestres de casa seva (els barrots, els vidres i les repises) i van fer una pintada de simbologia feixista a la façana.