Una jove de 20 anys mor a Astúries intoxicada per una planta molt habitual

La jove letona trobada morta dilluns passat en una casa del poble de Quirós (Astúries) va morir després d'ingerir fulles de teix. No està clar si la jove pretenia suïcidar-se o si es va tractar d'una ingesta accidental. Megijas Bogdanovica, de 20 anys, estudiava Medicina a la Universitat Stradins de Riga, la capital letona. Portava uns mesos a Espanya. Abans havia estat a Barcelona i Cantàbria, on pel que sembla li van robar les seves pertinences.

La jove estava treballant com a voluntària a casa d'una família danesa, absent el dia de la mort en haver-se desplaçat a Catalunya perquè la dona donés a llum. Megijas, coneguda com Maggie, s'havia quedat tenint cura de la casa. Una altra dona, també estrangera, va descobrir el cos al estranyar-se de no veure-la en diversos dies. També els seus familiars portaven dos dies sense tenir contacte amb ella. Pel que sembla, el seu pare és fuster a Letònia.

La jove era pel que sembla molt callada i apocada, el que fa pensar en una ingesta voluntària de les fulles. De fet, una familiar va preguntar expressament si s'havia suïcidat quan li van comunicar que la jove havia mort. Ara el cos serà repatriat a la seva Letònia natal.

Tant les baies com les fulles del teix són molt tòxiques. De fet, els astures utilitzaven aquesta substància per enverinar les seves fletxes en l'antiguitat. A Astúries, on està protegit, és àmpliament coneguda la seva toxicitat i té fama d'arbre místic, lligat al cicle de la vida i la mort.