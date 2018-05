L'ONU avisa que la «lleu» sentència a La Manada «subestima la gravetat de les violacions»

L'ONU ha avisat aquest dimecres que la "lleu" sentència als membres de 'La Manada' "subestima la gravetat de les violacions". En un comunicat, la coordinadora executiva de l'ONU Dones, Purna Sern, ha assegurat que la decisió judicial de condemnar els cinc homes per abús i no per violació també "impedeix les clares obligacions de defensar els drets de les dones". "La justícia ha de ser per a totes les dones", ha indicat Sern en un text que també fa referència a altres casos al Japó, Suècia o els Estats Units on les dones han vist vulnerats els seus drets. "Massa dones senten que ningú les escolta, que ningú les creu", ha lamentat la coordinadora d'ONU Dones, destacant que en les darreres setmanes s'han vist manifestacions i actes "per conscienciar de les experiències i avisar els abusadors".