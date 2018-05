Foment sanciona Abertis amb 1.200 euros pel col·lapse a l'AP-6 provocat per les nevades del gener

El ministeri de Foment ha sancionat la filial d'Abertis Iberpistas amb 1.200 euros pel col·lapse provocat per les nevades a diversos punts de l'autopista que connecta Àvila, Segòvia i Madrid, l'AP-6, i que hi va deixar atrapats més de 3.000 vehicles durant la nit del 6 al 7 de gener. Segons ha informat el govern espanyol aquest divendres, es tracta de la "màxima sanció" que preveu la Llei d'Autopistes per l'incompliment de l'obligació de conservar la via en perfectes condicions d'ús.

D'altra banda, el govern espanyol prepara un segon expedient sancionador d'acord amb la Llei de Carreteres per "infracció greu" que podria sumar 30.000 euros addicionals de multa -el màxim previst per la legislació- i elevar el total fins als 31.200. Segons el ministeri, aquest segon expedient podria estar resolt de cara al setembre i assegura que continuaran calculant les despeses dels mitjans humans i materials de l'Estat utilitzats en l'actuació de suport a la concessionària, per cobrar-li a la gestora d'autopistes.