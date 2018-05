Un petit partit alemany de centre ofereix candidatura europea a Puigdemont

El Partit Alemany de Centre (DZP) ha ofert a l'expresident català Carles Puigdemont ser cap de llista per a les eleccions europees de maig del proper any, com ha confirmat aquest divendres a l'agència DPA el seu secretari general, Christian Otte.

La cúpula d'aquesta petita formació, fundada el 1870 i que s'autodenomina com "el partit més antic d'Alemanya", va prendre la decisió dilluns d'aquesta setmana.

"Segons experts en dret, Puigdemont pot presentar la seva candidatura al Parlament Europeu, ja que la llei electoral estableix que un ciutadà de la UE pot fer-ho en un altre Estat membre quan hi té la seva residència", diu la nota de premsa del DZP en la qual anuncia la seva decisió.

Puigdemont va ser detingut a Alemanya el 25 de març en virtut d'una ordre europea de detenció i entrega emesa per la Justícia espanyola quan intentava tornar a Brussel·les procedent de Finlàndia.

Un tribunal alemany va descartar el delicte de rebel·lió, imputat a Puigdemont a Espanya, i va posar en llibertat al polític català a canvi d'una fiança de 75.000 euros.