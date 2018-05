Detenen a Barcelona un dels fugitius més buscats al Regne Unit

Un dels fugitius més buscats del Regne Unit, Jamie Acourt, va ser detingut aquest divendres quan sortia del gimnàs Metropolitan Sagrada Família de Barcelona gràcies a un operatiu conjunt entre la policia espanyola, la policia metropolitana de Londres i la National Crime Agency (NCA). A l'arrestat, de 41 anys, se l'acusa d'estar involucrat en tràfic de drogues a gran escala. Accourt, que tenia una ordre de detenció europea, compareixerà a un jutjat de Madrid la setmana que ve, on es valorarà la seva extradició. El cap d'operacions de la NCA, Ian Cruxton, ha explicat a través de la web d'aquesta organització que la capacitat del cos de "compartir informació i treballar ràpidament" amb els seus socis internacionals "garanteix que no hi hagi un refugi segur pels fugitius".