Els Bombers lamenten les "errades i manca de planificació" de molts excursionistes

Els Bombers alerten que les errades o la manca de planificació de la ruta són la principal causa en la majoria de rescats que s'han de fer a la muntanya. En el què va d'any el Grup de Recolzament d'Actuacions Especials (GRAE) ha fet 245 rescats arreu de Catalunya. L'Alt Empordà i el Ripollès són les dues comarques on més han d'intervenir els Bombers per ajudar a les persones que es troben amb dificultats. "És la prevenció en el que hem d'incidir, la gent ha d'estudiar bé la ruta, els perills que hi poden haver i anticipar tot el que pugui passar", assenyala el cap dels GRAE a Olot, Jordi Martí. Aquesta unitat especialitzada dels Bombers comptarà amb cinc noves incorporacions en breu. Martí, però, deixa clar que amb els nous efectius no en fan prou per cobrir les necessitats del cos.

L'afluència cada cop més massiva d'excursionistes a la muntanya ha fet que en els darrers anys no hagin parat de créixer els rescats a Catalunya. En els primers tres mesos de l'any els Bombers han hagut d'actuar 245 vegades, la gran majoria per ajudar a persones que o bé no havien planificat la ruta, o bé havien comès errades. Una de les més freqüents, explica el cap dels GRAE a Olot, Jordi Martí, és quedar-se sense llum. "Alguns excursionistes no calculen bé i es troben a dalt d'una muntanya i se'ls hi fa fosc", explica. Martí recorda que aquest és un "aspecte important", perquè fer una recerca de nit "limita molt les possibilitats".

Durant el 2017 es van fer 1445 rescats a Catalunya, més de la meitat dels quals van ser a la muntanya (835). Les comarques on més van actuar els Bombers van ser l'Alt Empordà i el Ripollès. En tots dos casos van haver de sortir en 86 ocasions per ajudar a persones que havien tingut problemes. La localitat que va registrar més incidències va ser Queralbs (33), un fet "lògic" ja que es troba en un entorn molt poblat per excursionistes i escaladors.

Pel què fa a la resta de comarques el Baix Llobregat (74) i el Bages (63) són les altres dues principals zones on els GRAE van haver d'actuar. Martí destaca que els mesos d'estiu "s'incrementa notablement" el nombre de rescats que han de fer, sobretot en l'època de vacances. En aquest sentit, el mes que va registrar més actuacions dels Bombers el 2017 va ser l'agost, quan es van fer 110 salvaments.



Cada cop millor preparats

En el què sí han millorat els amants de la muntanya és a l'hora d'equipar-se. Martí assegura que cada cop "la gent va més preparada" quan surt d'excursió. "Sembla que les campanyes han funcionat. Això es nota tant en l'equipament com en la formació", assenyala.

En aquest sentit, Martí insisteix en la importància de la preparació de la ruta. Alguns dels rescats que fan són d'escaladors que no tenen experiència. El cap dels GRAE a Girona, però, assenyala que en moltes ocasions són persones que es perden fent senderisme, van a parar en una zona on han de grimpar i queden atrapats. "Consten com a rescats d'escaladors però no ho són. Els que s'hi dediquen estan preparats i és estrany que els haguem de treure", concreta.



Falten Bombers GRAE

La crescuda dels serveis els últims anys ha portat a la necessitat de formar més bombers d'aquesta unitat. S'espera que en breu s'incorporin cinc professionals nous, malgrat que Martí creu que "en calen més". "Amb els que entren ara no cobrim les mancances que tenim, però com que ens nodrim de bombers professionals, i allà també falta gent, tot plegat acaba sent un problema", ressalta.

Martí no concreta quin és el nombre d'efectius que caldria per poder donar resposta, però recorda que s'han de cobrir les baixes i les jubilacions i a l'estiu el nombre de serveis augmenta. A Catalunya hi ha tres grups de GRAE que treballen en torns de 24 hores els 365 dies de l'any. A Olot hi ha 13 bombers d'aquesta unitat. La resta es divideixen entre Cerdanyola del Vallès i La Seu d'Urgell.



El mòbil, un element clau

Un dels aspectes més importants abans de sortir d'excursió és tenir el mòbil ple de bateria. Martí explica que s'estalvien moltes sortides donant indicacions a les persones que truquen al 112 i simplement estan desorientades. Si cal començar la recerca el terminal és un "element determinant", explica el cap dels GRAE.

De fet, des del cos recomanen tenir activada l'aplicació My112 que permet localitzar l'afectat en cas que tingui problemes. "Per a nosaltres és molt més fàcil d'accedir i de concretar el rescat de manera efectiva i el més ràpid possible", destaca Martí.

El cap dels GRAE a Olot, però, alerta que "encara hi ha moltes zones fosques", especialment a la Garrotxa i el Ripollès. Es tracta de llocs on no hi ha cobertura mòbil, fet que complica trobar la persona. "Si l'afectat està en una d'aquestes zones, el rescat es complica", conclou Jordi Martí.