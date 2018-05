JxCat proposa investir Puigdemont abans del 14 de maig

Junts per Catalunya (JxCat) ha proposat investir Carles Puigdemont com a president de la Generalitat com a molt tard el 14 de maig. Així ho ha explicat el portaveu adjunt del grup, Eduard Pujol, després de la reunió que Puigdemont i els diputats de JxCat han celebrat a Berlín.

Segons Pujol, es tracta d'aprofitar "el nou terreny de joc" i les "possibilitats" que atorga la reforma de la Llei de la Presidència aprovada aquest divendres al Parlament. La formació situa el dia 14 com a "data límit" i afegeix que, en cas que la investidura de Puigdemont no acabi sent possible per un recurs del govern espanyol, la segona opció passarà per un nou intent d'investir Jordi Sànchez, empresonat a Soto del Real. Si tampoc és possible, JxCat es plantejarà un quart candidat.

Després de la reunió, d'unes quatre hores de durada, Pujol ha asseverat que hi ha total unanimitat al grup per evitar eleccions. Així doncs, la formació independentista majoritària aposta per no esgotar el temps i intentar investir el seu líder com a molt tard el 14 de maig.

Així, la pilota tornar a estar a la teulada del president del Parlament, Roger Torrent, que haurà de valorar els propers dies si torna a fer una nova ronda de contactes amb els grups parlamentaris. Abans, però, el candidat que formalment encara hi ha damunt la taula és Sànchez, de manera que l'expresident de l'ANC -empresonat des de fa sis mesos- hauria de tornar a renunciar a la seva candidatura, encara que fos de manera provisional.

Preguntat sobre quins escenaris es planteja JxCat, en cas que l'Estat veti la via de la llei de Presidència i, per tant, l'opció d'investir Puigdemont quedi sense recorregut viable, Pujol ha exposat el full de ruta de la formació: el president destituït és la primera opció. Si no se'l pot investir, el segon escenari passa -per tercera vegada- per Sànchez, que té l'aval de l'ONU.

Finalment, si el número dos de JxCat tampoc pot ser investit, JxCat obrirà el meló d'un quart candidat. Per primera vegada el grup accepta en obert i davant els mitjans de comunicació que l'anomenat "pla D" està damunt la taula, sempre i quan fracassin les candidatures de Puigdemont i Sànchez. Així mateix, Pujol ha assegurat que a la reunió no s'ha parlat de cap nom per a aquesta quarta candidatura.

Els diputats han sortit visiblement contents de la reunió amb Puigdemont. Diverses fonts consultades per l'ACN han constatat que no pateixen pel calendari. De fet, reiteren que no s'esgotaran els terminis i que, en cas que fos necessari, el quart candidat serà investit amb prou marge de temps. D'altra banda, també estan convençuts que Sànchez renunciarà a la seva candidatura ben aviat, per tal de donar pas a Puigdemont, de nou.

D'altra banda, la Mesa del Parlament es reunirà dilluns que ve a la tarda per ratificar la versió traduïda al castellà de la reforma de la llei de la Presidència, un tràmit necessari perquè el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) en publiqui el text. A partir d'aleshores, el president espanyol, Mariano Rajoy, haurà de signar la normativa. Des de JxCat tenen clar que el líder del PP no té alternativa a firmar el text, ja que hi està obligat.



Marcatge al 155



En un altre àmbit, Pujol també ha anunciat que el grup proposarà de manera "immediata" un "comissionat especial" que, des del Govern, reconegui, escolti i censi tota la gent que ha patit problemes a partir de l'aplicació de l'article 155. Així mateix, JxCat també proposarà la creació d'una comissió d'investigació parlamentària del 155: "Cal posar llum i respondre les preguntes que els ciutadans tenen dret a fer-se".