Destrossen el cotxe d'una diputada d'ERC

Uns desconeguts han fet destrosses en el cotxe de la diputada d'ERC Jenn Díaz, mentre estava estacionat a Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat), on ella té el domicili. Ha estat la policia local que en un primer moment ha vist el vehicle durant una ronda i ha avisat els Mossos d'Esquadra, que han obert una investigació. Els fets haurien passat aquesta nit o de matinada. El cotxe, que és de color groc, té la lluna davantera totalment trencada i enfonsada, i un retrovisor malmès. Al seu compte de Twitter Díaz ha assegurat que no sap de qui es pot tractar. "Callar no pensem callar, ni avui ni demà ni mai", ha afegit.