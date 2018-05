Junqueras: "No hi ha cap republicà al món que deixi les seves eines en mans dels enemics de la república"

El president d'ERC i vicepresident destituït pel 155, Oriol Junqueras, ha advertit aquest diumenge de la necessitat de prioritzar la formació d'un Govern a Catalunya. "No hi ha cap republicà al món que deixi les seves eines en mans dels enemics de la república", ha assegurat en un missatge que el líder republicà, en presó preventiva al centre penitenciari d'Estremera, ha transmès a l'Agència Catalana de Notícies.

Junqueras ha fet aquest advertiment el dia després que Junts per Catalunya (JxCat) hagi proposat investir president com a molt tard el 14 de març, amb Carles Puigdemont com a primera opció, situant Jordi Sànchez com a primera alternativa i un quart candidat després per evitar eleccions.