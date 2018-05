JxCat insisteix en Puigdemont i torna a ajornar l'elecció d'un candidat investible

Puigdemont deixarà pas a un candidat viable, però no ho farà fins que no tingui més remei. Aquesta és la idea que va emergir ahir de Berlín. Junts per Catalunya no pensa renunciar a allargar tant com sigui possible la reivindicació de Puigdemont com a candidat legítim, i pretén acumular tantes investidures frustrades com sigui possible i tants vetos del govern de Madrid com pugui. Però aquesta estratègia té una data límit: 14 de maig.

El portaveu del grup, Eduard Pujol, va explicar ahir, just després de la reunió de diputats de JxCat amb Puigdemont, que a partir d'aquesta data, amb 14 dies al davant per investir un president de debò, l'estratègia farà un gir i JxCat procedirà a nomenar el candidat viable que eviti unes eleccions que Pujol es va esforçar a deixar ben clar que no estan en els seus plans.

«Som conscients de les dificultats d'aconseguir-ho», va assegurar Pujol en al·lusió a la determinació del Govern espanyol de recórrer la reforma de la Llei de la Presidència aprovada divendres pel Parlament. En tot cas, existeix en el grup el «suport absolut» a seguir per aquesta via i no plantejar noves candidatures fins a la data indicada, va afegir Pujol al final de la reunió mantinguda ahir pels diputats de JxCat amb Puigdemont, qui resideix a Berlín a l'espera que la Justícia d'aquest país decideixi sobre la petició d'extradició a Espanya.

Pujol va al·ludir a una «obstinació» del Govern espanyol, que fins ara ha «impedit» els successius intents d'aconseguir la investidura tant de Puigdemont com de Jordi Sànchez. «Sé que potser estan decebuts», va admetre davant els mitjans, perquè no es concreti aquesta alternativa, per assegurar a continuació que a la reunió d'ahir no es va posar sobre la taula «absolutament cap nom».

La reunió d'ahir va ser la segona que mantenia el grup a Berlín des de l'arribada de Puigdemont a aquesta ciutat, el 6 d'abril, i la setena, va recordar Pujol, del total de les celebrades «fora de Catalunya», el que segons el seu parer és indicatiu de l'«anormalitat» que es viu després de l'activació de l'article 155 de la Constitució.

JxCat, va insistir, «no vol noves eleccions», encara que el calendari plantejat pel grup per als propers dies augura que la investidura d'un quart candidat alternatiu es produiria en tot cas en dates molt properes al termini límit del 22 de maig. «Per nosaltres no quedarà. Esperem que tots estiguin a l'altura», va afegir Pujol, que va apostar a més per crear una «comissió d'investigació sobre el 155» al Parlament per analitzar les conseqüències de les decisions preses en aplicació d'aquest article de la Constitució a Catalunya.

Per la seva banda, l'organització Empresaris de Catalunya va acusar ahir l'expresident Carles Puigdemont i l'ANC de «tenir segrestada» la Generalitat, «impedir la tornada a la normalitat institucional» a Catalunya, i «no voler governar».