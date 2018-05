Llarena cita els processats que no estan a la presó per comunicar-los per què els porta a judici

Setmana intensa al Tribunal Suprem. Dilluns i el dimarts el jutge Pablo Llarena ha citat els processats que no estan a la presó per comunicar-los formalment per quins delictes els porta a judici. Cap d'ells està processat per rebel·lió. Dilluns estan previstes les declaracions indagatòries dels exmembres de la Mesa Lluís Maria Corominas, Lluís Guinó (l'únic que actualment és diputat), Anna Simó, Ramona Barrufet i Joan Josep Nuet, processats per desobediència. Dimarts compareixeran davant Llarena els consellers destituïts Meritxell Borràs i Carles Mundó i l'exconseller Santi Vila –tots processats per desobediència i malversació- i també l'exdiputada i actual portaveu del secretariat nacional de la CUP, Mireia Boya, processada només desobediència. A banda d'aquestes citacions, la Sala d'Apel·lacions celebra dimecres una vista per estudiar els recursos contra l'empresonament dels consellers destituïts Dolors Bassa, Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva i l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell. Tots estan empresonats des del 23 de març i sortiran dels centres penitenciaris per comparèixer davant els magistrats de la sala. Bassa i Romeva, però, han demanat no ser presents a la vista.

El jutge Llarena acaba aquesta setmana amb les declaracions indagatòries. Els passats 16,17 i 18 d'abril van comparèixer davant del jutge els nou empresonats del procés: Oriol Junqueras, Joquim Forn, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Carme Forcadell i Dolors Bassa. Aquestes vistes, a priori, són breus i els processats acostumen a dir només si accepten o no els delictes pels quals se'ls processa i se'ls porta a judici.

En aquella ocasió, però, els consellers destituïts van aprofitar per aportar la seva visió del procés judicial i defensar que no han d'estar en presó preventiva. En alguns casos (com Cuixart, Sànchez i Junqueras) van carregar contra la instrucció del jutge Llarena, a qui van acusar de "criminalitzar el procés". També van ser molt crítics Rull i Turull, que van acusar Llarena de posar-los a la presó com a "presos polítics" i li van demanar que fes "justícia i no política", afirmant que no existeix separació de poders.

Aquesta setmana és el torn dels encausats que estan en llibertat provisional. Llarena també ha processat Puigdemont i la resta d'investigats que estan a l'estranger, però en el seu cas no els ha citat perquè, de moment, no estan sota l'acció de la justícia espanyola.



Dos dies de declaracions indagatòries

Les primeres declaracions indagatòries es faran dilluns a les 10h i compareixeran al Suprem els exmembres de la Mesa Lluís Maria Corominas, Lluís Guinó (l'únic que actualment és diputat), Anna Simó, Ramona Barrufet i Joan Josep Nuet, processats per desobediència. Els cinc estan actualment en llibertat provisional. Tots, a excepció de Nuet, van haver de pagar 25.000 euros de fiança per eludir la presó el passat mes de novembre.

Dimarts a les 10h serà el torn dels consellers destituïts Meritxell Borràs i Carles Mundó i l'exconseller Santi Vila (que va dimitir hores abans de la declaració d'independència del 27 d'octubre i, per tant, no va ser destituït a través del 155). Tots ells estan processats per desobediència i malversació. També està citada l'exdiputada i actual portaveu del secretariat nacional de la CUP, Mireia Boya, processada només desobediència.

Borràs i Mundó van estar un mes a la presó i van sortir el passat 4 de desembre després de pagar 100.000 euros de fiança. En el cas de Vila, només va passar una nit a la presó al novembre mentre abonava els 50.000 euros de fiança fixats, en aquell moment, per la magistrada de l'Audiència Nacional Carmen Lamela. Boya també va haver de declarar davant Llarena al febrer i el jutge la va deixar en llibertat sense mesures cautelars.



Vista per revisar empresonaments

El dimecres, el focus es traslladarà de Llarena als tres magistrats que formen la Sala d'Apel·lacions (Francisco Monterde, Miguel Colmenero i Alberto Jorge Barreiro). La sala haurà d'estudiar els recursos presentats per les defenses de Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva i Dolors Bassa i Carme Forcadell contra la decisió del jutge Llarena de tornar-los a empresonar el passat 23 de març, el mateix dia que els notificava les interlocutòries de processament per rebel·lió i malversació (a excepció de Forcadell, que només ho està per rebel·lió).

Turull, Rull, Romeva i Bassa ja havien estat un mes a la presó i havien sortit en llibertat provisional el 4 de desembre, després de pagar una fiança de 100.000 euros. En el cas de Forcadell, només havia passat una nit a la presó mentre feia efectiu el pagament de la fiança de 150.000 euros.

L'alt tribunal els ha convocat per a dos quarts de dotze del migdia perquè estiguin presents en el moment que les parts exposaran els seus arguments davant la Sala d'Apel·lacions. En el cas de Bassa i Romeva, han demanat personalment no estar presents durant la vista.