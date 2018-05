Tornen a detenir a Barcelona l'home acusat d'estafar almenys 17 dones

La Guàrdia Urbana ha detingut aquest diumenge al migdia a Barcelona Albert Cavallé, acusat d'estafar almenys 17 dones amb qui havia mantingut una relació, segons ha avançat 'El Periódico' i han confirmat fonts d'aquest cos.

Un ciutadà ha alertat la policia de què l'estafador, que tenia una ordre de detenció perquè no s'havia presentat a diverses citacions judicials, estava prop de casa seva, al barri de l'Eixample. Fins al lloc s'hi han desplaçat dos agents de la Guàrdia Urbana, que cap a dos quarts de tres de la tarda l'han localitzat, identificat i detingut. No és la primera vegada que el presumpte estafador és detingut per fets similars. El 26 de març va ser arrestat al carrer Londres perquè tenia diverses ordres de cerca i captura però després de passar a disposició judicial va quedar en llibertat.

L'home havia estafat amb freqüència des del 2016, si bé ja se'l tenia identificat des del 2013. Habitualment utilitzava aplicacions per conèixer les dones, s'amagava darrere de diferents noms, i un cop es guanyava la seva confiança els robava objectes personals i targetes de crèdit.