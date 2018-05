El Consell d'Estat, favorable al recurs al TC contra la llei catalana d'investidura a distància

La Comissió Permanent del Consell d´Estat ha avalat aquest dilluns per unanimitat la interposició d´un recurs d´inconstitucionalitat contra la reforma de la llei de la presidència aprovada la setmana passada al Parlament amb els vots de JxCAT, ERC i la CUP, l´últim intent d´investir a distància Carles Puigdemont. Amb aquest aval –preceptiu però no vinculant- l´executiu espanyol ja té via lliure per abordar la qüestió en un Consell de Ministres –previsiblement extraordinari- en els pròxims dies, i interposar el recurs davant el Tribunal Constitucional. L´escrit inclourà una petició perquè s´apliqui l´article 161.2 de la Constitució i, per tant, la llei quedi suspesa automàticament des del moment en què el Tribunal Constitucional l´admeti a tràmit. Mentrestant, el govern espanyol continua sense publicar la llei al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) o al Butlletí Oficial de l´Estat (BOE), de manera que la norma encara no té vigència i no pot donar peu a una investidura a distància de Puigdemont.

Els membres del Consell d´Estat han actuat d´urgència després que el Consell de ministres els va fer divendres la petició d´informe per poder impugnar la norma aprovada al Parlament. Els magistrats han emès un dictamen favorable a les tesis del govern espanyol després que el passat mes de gener van actuar en direcció contrària i no van avalar la interposició d´un altre recurs del govern espanyol –que el va acabar presentant igualment- contra la convocatòria del primer ple per a la investidura a distància de Puigdemont. Aleshores l´executiu va tirar pel dret sense fer cas del seu criteri i va aconseguir que el Tribunal Constitucional dictés mesures cautelars sense ni tan sols admetre a tràmit el seu recurs –cosa que va acabar fent el 26 d´abril- i impedís que el Parlament pogués investir el candidat de Junts per Catalunya.

La reforma de la llei de la presidència de la Generalitat és l´últim intent de les forces independentistes per poder investir a distància Carles Puigdemont. Previsiblement el recurs que interposarà el govern espanyol recollirà els termes d´aquesta última resolució per la que el Tribunal Constitucional va admetre a tràmit la setmana passada el primer escrit de l´executiu de Rajoy contra la investidura de Puigdemont. En aquesta resolució el TC ja advertia la Mesa que es declararà "radicalment nul i sense valor ni efecte" qualsevol acte, resolució o acord que contravingui la suspensió acordada. És a dir, que tancava la porta ja a qualsevol modificació de la Llei de presidència per permetre una investidura de Puigdemont a distància.