Culpen l'Ajuntament de Caldes d'«ometre el control» a l'inflable on va morir una nena

El restaurant de Caldes de Malavella on hi va haver l´accident. ACN

Un informe pericial encarregat per les famílies de les víctimes apunta que l'Ajuntament de Caldes de Malavella té responsabilitats en l'accident mortal de l'inflable al restaurant Mas Oller. Aquest dilluns fa un any que el castell va sortir projectat, va provocar la mort d'una nena de 6 anys i sis menors més van resultar ferits.

L'informe de l'acusació particular analitza si hi va haver negligència per part de les administracions i posa el focus en la seguretat, la vigilància i la manca de llicències. El document conclou que l'ajuntament va "ometre clarament el deure de control", no només de l'atracció de fira sinó també de l'activitat del restaurant perquè d'ençà que va obrir el 1991 no tenia la llicència definitiva i tampoc havia demanat el permís municipal "obligatori" per instal·lar l'inflable.

Les acusacions van enviar l'informe al jutjat d'instrucció, que no el va admetre a tràmit, i ara han presentat recurs a l'Audiència de Girona reclamant que s'incorpori a la causa. Un dels advocats de les famílies, Carles Alabau, sosté que el consistori podria tenir responsabilitats penals o civils en el cas.