El Síndic titlla d'«inconsistents» part de les queixes per adoctrinament a les aules

L'informe que ha elaborat el Síndic de Greuges amb els casos de suposat adoctrinament denunciats des de l'1-O a Catalunya conclou que una part d'aquestes denúncies poden ser ''falsejades, inconsistents i extemporànies''. De fet, de les 32 queixes que la institució ha recollit, només en 6 centres hi ha dades concretes que poden permetre la seva verificació. De les 55 incidències que recullen els requeriments del Ministeri d'Educació al Departament d'Ensenyament, referides a 48 centres, el Síndic només n'ha verificat una, el cas d'un professor que ja es va disculpar per haver fet suposadament comentaris ''despectius''. El Síndic s'ha adreçat al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, així com als presidents dels grups parlamentaris del Congrés i del Parlament de Catalunya, perquè solucionin les problemàtiques educatives en el marc de la comunitat educativa i no per la via penal, que considera ''un error''.

Entre les denúncies o queixes que ha rebut des de l'1-O el Síndic de Greuges i les que ha recollit el Ministeri d'Educació en els requeriments presentats al Departament d'Ensenyament, Rafael Ribó ha comptabilitzat fins a 87 incidències però una part considera que són ''falsejades, inconsistents i extemporànies''. És una de les conclusions de l'informe que el Síndic ha dut a terme per analitzar els suposats casos d'adoctrinament a les aules dels centres educatius catalans i retreu al ministeri que no hagi fet les comprovacions necessàries abans de fer els requeriments al Departament.

Així, per exemple, assegura que un dels casos recollits, en què es denunciava que l'escola va animar als alumnes a anar a la festa de final de curs amb camisetes amb la bandera estelada, el Síndic ha comprovat que la circular hi constava samarretes amb la senyera, i que va ser modificat en la denúncia.

Tot i que no ha pogut concretar la dada dels casos que considera falsos o inconsistents, Ribó ha explicat que dels 55 casos recollits pel ministeri amb dades concretes que es poden contrastar, només un està verificat; el d'un professor que ja es va disculpar per haver fet comentaris ''despectius''.

Petició a Rajoy



El Síndic de Greuges també ha explicat que aquest mateix dilluns s'ha dirigit al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, als presidents dels grups parlamentaris del Congrés i del Parlament de Catalunya i al Defensor del poble que promoguin solucionar els conflictes educatius en el marc de la comunitat educativa i dels protocols establerts pel Departament d'Ensenyament i abandonar així la via penal que considera ''un error''. Per Ribó cal defensar l'escola com ''un espai de pluralitat'' amb espai ''de molta diversitat'' i del qual s'ha de mantenir la convivència. Per això, ha defensat poder parlar de política a les aules com una ''condició necessària'' per donar educació amb garanties a tots els infants.

El cas de Sant Andreu de la Barca



En aquest sentit, Ribó ha criticat que els secretaris d'estat d'interior i educació es reuneixin aquest dimarts amb els pares guàrdia civils que han denunciat discriminació dels seus fills a l'IES EL Palau de Sant Andreu de la Barca, perquè considera que s'haurien de reunir amb tota la comunitat educativa i promoure la gestió positiva del conflicte. Per això, també ha demanat una reunió amb el comandant de la Guàrdia Civil a Catalunya. Ribó ha recordat que aquest centre té bona convivència entre professorat i alumnat i ha recordat la resolució del consell escolar del municipi després dels fets denunciats per tres famílies i ha destacat que en època de preinscripció, el centre té prestigi i ha tingut més demanda que oferta.

Pel que fa al cas de Sant Andreu de la Barca, el Síndic de Greuges també ha explicat que un informe de la direcció, del 23 de gener, va negar cap discriminació a cap alumne i que des de l'1-O fins la setmana passada el centre va anar recuperant la normalitat ''alterada'' altra vegada per la instrucció judicial que ha arribat sense haver-se vist cap queixa ni al centre ni a la inspecció d'Ensenyament. En relació a aquest cas, Ribó ha anunciat que es dirigirà a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades per la publicació de les dades personals dels docents investigats tant per part de mitjans de comunicació com per líders polítics.

El cas del Palau és una de les dues actuacions d'ofici que ha obert el Síndic arran del procés. L'altra n'és el cas de l'IES Joan Boscà de Barcelona. A més a més, el Síndic està a punt de concloure l'informe sobre el suposadament adoctrinament en els llibres de text d'editorials catalanes, arran d'una denúncia del sindicat AMES, del qual ha avançat que ''no hi ha cap evidència'' sobre aquest suposat adoctrinament als llibres de text catalans.