Borràs, Mundó i Vila no declaren davant de Llarena en la vista on els notifica el seu processament

Els consellers destituïts Meritxell Borràs i Carles Mundó i l'exconseller Santi Vila ja han comparegut davant del jutge Llarena en una vista molt breu on els ha comunicat formalment el seu processament i on cap dels tres ha volgut declarar. El jutge del Suprem els processa per desobediència i malversació. A diferència dels consellers destituïts empresonats, que van comparèixer a l'abril, ells han optat per no dir res davant del jutge durant les declaracions indagatòries. En el moment de processar-los, el passat 23 de març, Llarena va destacar de tots tres que van desatendre els requeriments del Tribunal Constitucional quan van aprovar la Llei del referèndum. També considera que van autoritzar als diferents departaments "accions i contractacions necessàries per a la celebració de l'1-O" i que van fer-ho usant fonts públics.

Els exconsellers destituïts Meritxell Borràs i Carles Mundó van estar un mes a la presó per ordre de la magistrada de l'Audiència Nacional Carmen Lamela i van sortir en llibertat sota fiança el passat 4 de desembre. La decisió la va prendre llavors el jutge instructor del Suprem Pablo Llarena, un cop la causa contra el Govern va passar de l'Audiència Nacional al Suprem. El jutge va fixar una fiança de 100.000 euros de fiança per a cadascun d'ells.

En el cas de l'exconseller Santi Vila, només va passar una nit a la presó al novembre mentre abonava els 50.000 euros de fiança fixats, en aquell moment, per la magistrada de l'Audiència Nacional Carmen Lamela. Des de llavors, tots tres estan en llibertat provisional.