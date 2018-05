El PPC afirma que s'investiguen 134 casos de suposat adoctrinament

La diputada del PPC Andrea Levy ha presentat aquest dimarts al matí una proposta de resolució en contra de l'adoctrinament a les aules catalanes i per demanar un sistema de denúncies anònima. La diputada popular ha afirmat que s'investiguen 134 casos de possible "adoctrinament i assetjament" a Catalunya i posen ara sobre la taula aquesta proposta perquè detecten una "falta de neutralitat en el procés d'aprenentatge dels alumnes catalans". De fet, Levy ha afegit que se'n coneixen més perquè "s'està trencant l'espiral de silenci dels alumnes catalans". En roda de premsa al Parlament, Levy ha sol·licitat també la compareixença del president de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Brauli Duart, per l'entrevista de dissabte passat a un exmembre d'ETA al programa 'Preguntes Freqüents' de TV3. "Si s'entrevista a exassassins de la banda criminal ETA que es faci com a periodistes, no des de l'activisme" ha afirmat Levy.

Un dels punts de la proposta de resolució dels populars demana a la cambra que condemni "la instrumentalització política" a les escoles catalanes. "No puc entendre que cap polític hi estigui en contra", ha afirmat Levy.

I el segon dels punts insta el futur Govern de la Generalitat a personar-se en les causes d'actes de discriminació pe raons ideològiques, instrumentalització política i accions assimilables en escoles i centres d'ensenyament així com també sol·licita la inhabilitació dels professors que incorrin en aquests fets. En la proposta també es demana la implementació d'un mecanisme de denúncia de forma anònima per evitar la possible "discriminació" que les persones en qüestió puguin patir.

D'altra banda, i arran de l'últim programa 'FAQS' de TV3, Levy ha demanat la compareixença del president de la CCMA perquè doni explicacions sobre l'entrevista de l'exmembre d'ETA Josean Fernández. "Si una presentadora vol riure amb un assassí d'ETA que ho faci a casa seu" ha etzibat la diputada popular, en reclamar que no "s'humiliï les víctimes" ni es facin entrevistes "des de l'activisme".



Ara, "deixar caure Puigdemont"



La diputada dels populars catalans, que aquest dimarts al matí s'ha reunit amb joves de Societat Civil Catalana l'endemà que denunciessin un intent d'agressió en una carpa a la UAB, ha demanat a Puigdemont que "deixi de tocar la flauta" i que es formi un govern que es dediqui a "teixir la convivència i a construir allò que tan dolorosament s'ha trencat als últims temps". "L'independentisme ha de deixar caure a Puigdemont perquè ens està devorant", ha afirmat la popular.