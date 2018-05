El Síndic assegura que part de les denúncies a docents per l'1-O són falses

L'informe que ha elaborat el Síndic de Greuges amb els casos de suposat adoctrinament denunciats des de l'1-O a Catalunya conclou que una part d'aquestes denúncies poden ser «falsejades, inconsistents i extemporànies». Així ho va explicar ahir en roda de premsa Rafael Ribó.

De fet, de les 32 queixes que la institució ha recollit, només en 6 centres hi ha dades concretes que poden permetre la seva verificació. De les 55 incidències que recullen els requeriments del ministeri d'Educació al departament d'Ensenyament, referides a 48 centres, el Síndic només n'ha verificat una, el cas d'un professor que ja es va disculpar per haver fet suposadament comentaris «despectius». És una de les conclusions de l'informe que el Síndic ha dut a terme per analitzar els suposats casos d'adoctrinament a les aules dels centres educatius catalans, i retreu al ministeri que no hagi fet les comprovacions necessàries abans de fer els requeriments al departament. Així, per exemple, assegura que en un dels casos recollits, en què es denunciava que l'escola va animar els alumnes a anar a la festa de final de curs amb camisetes amb la bandera estelada, el Síndic ha comprovat que a la circular hi constava samarretes amb la senyera, i que va ser modificat en la denúncia.

A més, el Síndic s'ha adreçat per carta al president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, així com als presidents dels grups parlamentaris del Congrés i del Parlament de Catalunya, perquè solucionin les problemàtiques educatives en el marc de la comunitat educativa i no per la via penal, que considera «un error».



Nova plataforma educativa

D'altra banda, diverses organitzacions socials i sindicals del sector de l'ensenyament (CGT, Intersindical-CSC, UGT, USTEC-STEs, ADIC Ensenyament, ANC i Docents per la República) han constituït la Taula d'Emergència Docent (TED), un espai que pretén unir els professionals de l'educació enfront dels esdeveniments que estan envoltant el col·lectiu docent i donar resposta a la repressió «mediàtica, judicial i policial» que estan patint els docents i els centres educatius: «S'han creuat alguns límits», asseguren.