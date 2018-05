Què és un «aprovechategui»?

La tensa sessió d´aquest matí al Congrés ha deixat un moment entre el president del govern Mariano Rajoy i el líder de Ciutadans Albert Rivera que ha sigut d´allò més comentat. Durant el seu torn de rèplica, Rajoy ha definit Rivera com un ´aprovechategui´, una paraula que ha cridat l´atenció a més d´un i que, fins i tot, ha arrancat reaccions de tot tipus entre els diputats.



Però, què vol dir ser un ´aprovechategui´? Segons el llibre ´Voces Alavesas´ de López de Gereñu, aquest terme es fa servir per definir algú que és ´un vividor i un aprofitat´. Això prové del fet que el sufix -egi és el que s´utilitza per descriure algú que fa una acció determinada. En algunes ocasions, aquesta mateixa funció també la compleix el sufix -ari.





Rajoy llama a @Albert_Rivera "aprovechategui" por no tener la lealtad con el PP, que sí tiene el PSOE.



Recordemos que hace unos días, Pedro Sánchez dijo: "el PP no está tan mal, se le subestima".



Esto es el mejor ejemplo del #BipartidismoDeAmiguetes de PPSOE.

Que no te engañen! pic.twitter.com/8el68J1Atk — Raúl Gallart Pérez (@Gallato7) 9 de mayo de 2018