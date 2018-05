Rivera amenaça d'abandonar Rajoy si no «vigila» els independentistes

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha amenaçat aquest dimecres amb deixar de donar suport al Govern espanyol en l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya per no recórrer el vot delegat de Carles Puigdemont, després de la qual cosa el cap de l'Executiu central, Mariano Rajoy, l'ha titllat d'"aprofitat" per mirar d'obtenir-hi un rèdit electoral i li ha dit que Cs hauria d'actuar en aquest àmbit amb la mateixa "lleialtat" que el PSOE.

Rivera ha preguntat a Rajoy en el ple del Congrés per què el Govern espanyol no ha acudit al Tribunal Constitucional per mirar d'impedir que els diputats del Parlament català Carles Puigdemont (Junts per Catalunya) i Toni Comín (ERC), que continuen fora d'Espanya i han estat processats en relació amb el procés independentista, puguin delegar el seu vot.

Si l'Executiu central no presenta un recurs, "no podrà comptar amb el nostre suport per aplicar la Constitució a Catalunya", l'ha advertit, a la qual cosa el líder de l'Executiu central ha replicat que ha actuat assessorat pels serveis jurídics de l'Estat, que consideren que aquest recurs "no pot plantejar-lo el Govern d'Espanya per manca de legitimitat", atès que és la decisió d'un Legislatiu autonòmic sobre el seu funcionament.

A més, ha demanat al líder de la formació taronja que no dediqui "les seves energies a criticar el Govern espanyol en assumptes d'Estat" i que "es comporti amb la mateixa lleialtat amb què s'està comportant el PSOE" en relació amb la qüestió de Catalunya. "Això li pot fer perdre vots i fer que molta gent no se'l prengui seriosament perquè veu que està vostè d'aprofitat en una qüestió important", ha indicat.