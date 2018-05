Vox demana presó per Torrent i tres membres més de la Mesa per la Llei de Presidència

El partit ultradretà Vox ha presentat aquest dimecres una querella contra el president del Parlament, Roger Torrent, i tres membres sobiranistes més de la Mesa de la cambra per haver tramitat la modificació de la Llei de Presidència. El text, presentat a la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), els acusa de prevaricació i desobediència, per haver admès la votació tot i els advertiments del Tribunal Constitucional (TC). A més, el partit demana la detenció i empresonament preventiu "urgent" i sense fiança per a Torrent, Josep Costa, Eusebi Campdepadrós i la igualadina Alba Vergés.

Segons el partit, el fet que la Mesa admetés a tràmit la votació de la modificació de la llei va contra la interlocutòria del TC que prohibia cautelarment l'elecció a distància de Carles Puigdemont, i que va ser notificada als membres de la Mesa. A més, recorda que el Consell de Garanties Estatutàries i els lletrats del Parlament es van oposar a la modificació de la llei, que va ser aprovada la setmana passada i que aquest dimecres previsiblement el Consell de Ministres portarà al TC i quedarà suspesa en les properes hores o dies.

El partit també demana, com a mesura cautelar, que es prohibeixi la celebració de qualsevol acte, plenari, sessió o reunió que sotmeti a votació, aprovació i execució d'aquesta llei.

En declaracions a la premsa davant del Suprem, el president del partit, Santiago Abascal, ha dit que demanen la presó sense fiança per evitar la reiteració delictiva i sense entrar a valorar encara el suposat risc de fuga, com han fet altres polítics independentistes catalans que han col·locat l'estat espanyol "en una situació delicada en l'escenari internacional". També ha criticat el govern espanyol per no haver actuat de forma més contundent contra l'independentisme.