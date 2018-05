Israel ataca objectius iranians a Síria

L'Exèrcit israelià ha dut a terme aquesta matinada l'atac més gran en dècades en terra de Síria en una operació dirigida contra desenes d'objectius iranians al país veí. L'acció és una resposta al llançament de coets per part d'efectius iranians contra la regió dels Alts del Golan, un atac del qual Israel ha acusat directament la Força Quds dels Guardians de la Revolució i al seu comandant, el general Qassem Soleimani.

Segons ha informat l'Exèrcit israelià, els avions de les Forces de Defensa d'Israel (IDF) han atacat desenes d'objectius militars pertanyents a la Força Quds en territori sirià "en resposta als coets que les forces iranianes van llançar cap a posicions de les IDF en els Alts del Golan ". "La Força Quds iraniana va disparar 20 coets cap a posicions de les IDF en els Alts del Golan", ha indicat el portaveu de l'exèrcit israelià, el tinent Jonathan Conricus, precisant que diversos dels projectils van ser interceptats i que no s'han produït víctimes israelianes a els fets.

L'Exèrcit israelià ha defensat que "aquesta agressió iraniana és una prova més de les intencions darrere de l'establiment del règim iranià a Síria i l'amenaça que planteja per a Israel i l'estabilitat regional". En aquest sentit, ha deixat clar que "no permetrà que l'amenaça iraniana s'estableixi a Síria" i ha advertit al règim sirià que haurà de "retre comptes per tot el que passi al seu territori".

Conricus també ha volgut deixat clar que encara que l'Exèrcit israelià "està preparat per diversos escenaris no busca escalar la situació". Segons destaca la premsa israeliana, aquesta és la primera ocasió en què Israel acusa de manera directa a l'Iran d'atacar el seu territori.

«Espero que tothom hagi rebut el missatge»



Per la seva banda, el ministre de Defensa israelià, Avigdor Lieberman, ha confiat que s'hagi "acabat aquest capítol i tothom hagi rebut en missatge". En declaracions a la premsa a Tel Aviv recollides per Reuters, Lieberman ha indicat que Israel ha colpejat "gairebé tota la infraestructura iraniana a Síria".

"L'Iran va intentar fer mal a Israel, però cap míssil va caure en territori israelià, sinó que tots ells van caure en sòl sirià o van ser interceptat pel sistema de defensa 'Cúpula de Ferro'", ha sostingut el ministre. "Haurien de recordar que si plou a Israel, diluviará a Síria", ha subratllat.

Tot i això, ha deixat clar que "destruir les infraestructures iranianes a Síria no és una victòria absoluta". En aquest sentit, segons el diari 'Yediot Ahronot', ha advertit en contra de la complaença i ha deixat clar que Israel "no està interessat en una escalada". "No estem interessats a conquistar Síria. Nosaltres no interferim en la guerra civil", ha recalcat, confiant que "algun dia deixaran de parlar sobre la destrucció d'Israel".

Casernes i magatzems, els objectius de l'atac



Els objectius assolits inclouen punts d'intel·ligència, casernes logístics, un recinte militar i logístic prop de Damasc, magatzems d'armes a l'aeroport internacional de la capital, així com altres instal·lacions, parades militars i material militar, inclosa la llançadora iraniana de coets Grad i Fajr 5 amb la qual es va disparar a Israel, segons el diari 'Jerusalem Post', que ha xifrat en uns 50 els objectius colpejats.

"L'atac de les IDF sobre Síria s'ha dut a terme en el marc d'una operació planejada per endavant, basant-se sòlida informació d'intel·ligència ia les altes capacitats de la força aèria", ha explicat el portaveu de l'Exèrcit, el general de brigada Ronen Manelis, al diari 'Yediot Ahronot'.

"A la Força Quds el portarà mesos recuperar-se del cop israelià", ha sostingut Manelis, que ha sostingut que "aquest atac és un missatge a qui vulgui que busqui fer-nos mal i minar a Israel i la seva sobirania, especialment davant els seus propis ciutadans". "Les IDF estan preparades per a qualsevol escenari", ha previngut.

Amenaça a Síria perquè no respongui a l'atac



Una font de seguretat israeliana consultada pel diari 'Haaretz' ha indicat que el d'aquest dijous és el major atac realitzat per Israel a Síria des que va signar amb aquest país un acord de desvinculació al maig de 1974. Pel que sembla, l'Exèrcit israelià hauria advertit a Síria que no respongui a l'atac, a més d'informar per endavant a Rússia, principal suport de Damasc, que anava a produir-se.

Per la seva banda, l'agència oficial siriana SANA ha informat, citant una font militar, que la defensa antiaèria de l'Exèrcit ha aconseguit interceptar "míssils disparats per l'enemic israelià, mentre tancs israelians van disparar contra la ciutat d'Al Baath, capital de la província de Quneitra, sense que es registrin víctimes ".