L'Audiència cita com a investigats per encobriment els quatre acompanyants de Puigdemont

L'Audiència Nacional ha citat com a investigats els quatre acompanyants que anaven amb el president destituït Carles Puigdemont en el moment de la seva detenció, a Alemanya. Es tracta de dos agents dels Mossos d'Esquadra, l'historiador Josep Lluís Alay i el seu amic personal, l'empresari Josep Maria Matamala. Tots estan citats el proper 29 de maig a les dependències del tribunal, a Madrid. A finals de març, la Fiscalia de l'Audiència Nacional va obrir una investigació –a instàncies de la policia espanyola- per determinar si havien pogut incórrer en un delicte d'encobriment per acompanyar el president destituït en el trajecte de tornada de Finlàndia a Bèlgica, quan l'euroordre de detenció i entrega ja estava dictada pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena. Els dos agents dels mossos i l'historiador ja van ser detinguts el passat 28 de març i van prestar declaració davant la policia espanyola a Barcelona, que els va deixar lliures. Ara, el jutge Diego De Egea els ha citat com a investigats.