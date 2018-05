JxCat i ERC ultimen un Govern que farà gestos simbòlics cap als exconsellers cessats

JxCat i ERC ultimen la composició del futur Govern que tindrà gestos simbòlics cap a l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers que van ser cessats el 27 d'octubre de 2017 després de l'aplicació de l'article 155.

El primer d'aquests gestos ho ha anunciat aquest divendres el candidat a la Presidència, Quim Torra, que, si resulta elegit pel Parlament, penjarà de la façana de la Generalitat un gran llaç groc en solidaritat amb els presos sobiranistes.

A més, fonts sobiranistes consultades per Europa Press han explicat que a l'interior del Palau de la Generalitat també es visualitzarà en la distribució dels espais que el nou Govern es solidaritza amb els exconsellers que no podran repetir.

Les mateixes fonts neguen que Puigdemont hagi prohibit a Torra utilitzar el que va ser el seu despatx de president, però asseguren que, d d'"una manera o altra", se simbolitzarà que segueix existint un Govern' legítim 'malgrat que va ser cessat pel 155.

Torra es troba en la mateixa tessitura que al seu dia Puigdemont: l'expresident va ser triat a última hora en substitució d'Artur Mas, i aquest ja havia negociat amb Oriol Junqueras la composició del Govern.

De la mateixa manera, Torra ha estat proposat a deu dies perquè expiri el termini per investir un president, de manera que JxCat i ERC porten mesos negociant l'estructura del Govern al marge de qui fos elegit per ocupar la Presidència.

En una entrevista de TV3 recollida per Europa Press, Torra no ha volgut revelar aquest divendres noms del seu futur gabinet, però ha assegurat que l'estructura ja està definida i que està convençut que liderarà un Executiu català "més fort i més unit que mai" .

L'anterior Executiu, format pel PDeCAT i ERC, es va esquerdar abans de dates clau com el referèndum o la declaració d'independència, i el nou Govern tindrà una novetat: a part de membres del PDeCAT i ERC, també incorporarà a membres de JxCat, la llista plena d'independents amb què el PDeCAT es va presentar a les eleccions.



El PDeCAT es reivindica

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha reivindicat aquest divendres als membres del seu partit com a integrants del futur Govern: "El partit té gent preparadíssima, amb voluntat de sumar i ganes de treballar per al país en tot el que faci falta" .

Ho ha dit després de la reunió que ha mantingut a Berlín amb Carles Puigdemont, en què també han participat la presidenta del partit, Neus Munté, i la presidenta del Consell Nacional, Mercè Conesa.

Conselleries



Mentrestant, del futur Govern se sap que serà al 50 per cent entre ERC i PDeCat-JxCat, i entre els consellers republicans es dóna per fet la presència de Pere Aragonès com a vicepresident i conseller d'Economia, i les diputades al Congrés Ester Capella (Justícia) i Teresa Jordà (Agricultura).

En els últims dies també ha cobrat força un altre nom, el de Joan Ignasi Elena, exdirigent del PSC --es va donar de baixa fa anys del partit--, que podria assumir Salut com a independent, ja que no té el carnet d'ERC.

Per part de JxCat, els noms amb més força són els d'Elsa Artadi per a una de les carteres de pes, l'alcalde Marc Solsona per Governació i l'expresident de l'entitat municipalista ACM Miquel Buch per al departament d'Interior.