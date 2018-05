El candidat de JxCat a la Presidència de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmat aquest divendres que la seva primera decisió si l'investeixen serà la creació d'un comissionat per "investigar les conseqüències" d'aplicar l'article 155 de la Constitució a Catalunya.

En una entrevista de TV3 recollida per Europa Press, ha dit que també aplicarà el mandat de l'1-O impulsant un "procés constituent" i recuperant lleis suspeses pel TC, i penjarà un llaç groc a la façana de la Generalitat en solidaritat amb els presos sobiranistes.

Preguntat per si la desobediència entra en els seus plans, ha contestat: "Jo només contemplo la possibilitat d'obeir el que decideixi el Parlament, que és l'expressió de la voluntat dels catalans".

El nou candidat de JxCat per a la investidura com a president català, Quim Torra, ha demanat "disculpes" per si alguns dels tuits que va publicar anys enrere van causar "alguna ofensa".

Les forces no independentistes han arremès en les últimes hores contra Torra per diversos tuits publicats el 2012 i el 2013 des d'un antic perfil seu a Twitter, en els qual, per exemple, afirmava que els catalans viuen "ocupats pels espanyols des del 1714", "els espanyols a Catalunya són com l'energia: no desapareixen, es transformen", o "el feixisme dels espanyols que viuen a Catalunya és infinitament patètic, repulsiu".

En declaracions a TV3, Torra ha "lamentat molt" que la seva trajectòria professional "ara es vegi sota vigilància per sis tuits publicats fa sis anys".

"M'agradaria que es debatés sobre el meu currículum, sobre les coses que he fet i que faré", ha afirmat Torra, encara que ha afegit: "En qualsevol cas, si efectivament algú ha entès d'aquests tuits alguna ofensa, demano disculpes, perquè en absolut era aquesta la intenció".