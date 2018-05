Valtonyc haurà d'entrar a la presó

El Tribunal Constitucional (TC) ha rebutjat el recurs d'empara presentat pel raper mallorquí Valtonyc. Fonts del tribunal expliquen a l'ACN que la decisió es va prendre a l'abril però que no s'ha notificat fins ara. Expliquen que no s'ha acceptat perquè "no estava justificada la seva transcendència constitucional".

L'Audiència Nacional va condemnar el raper a 3 anys i 6 mesos de presó per enaltiment del terrorisme, calúmnies, injúries greus a la Corona i amenaces no condicionals. Una sentència que va ratificar al febrer el Suprem. El músic va acudir al TC com a últim recurs per evitar que s'executés la sentència i hagués d'entrar a la presó.

L'Audiència Nacional havia donat un mes al músic perquè acredités que el TC li havia concedit la suspensió de l'execució. El termini acabava dilluns 14 de maig. Ara, després del revés del TC, l'Audiència Nacional haurà de fixar un termini perquè entri voluntàriament a un centre penitenciari. Valtonyc ja va anunciar que no entraria a la presó "pel seu propi peu".

Al seu compte de Twitter, família i amics denuncien la situació i alerten que serà el primer músic a l'Estat que entri a la presó únicament per les seves lletres i convoquen una concentració el proper 17 de maig a Mallorca.